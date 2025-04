La serie protagonizada por Jude Law que retrata a un Papa muy particular

El mundo sigue conmocionado por la muerte del papa Francisco, quien falleció el último lunes a los 88 años. Su vida y obra por la Iglesia Católica no solo genera curiosidad entre sus seguidores, sino también en los que no son fieles. Tanto es así que, en las últimas horas, las producciones basadas en historias de Papas o que giran en torno al Vaticano despertaron la curiosidad de muchos. Debido a esto, te traemos una serie italiana que está en Max y retrata a un sumo pontífice bastante particular.

The Young Pope se estrenó en 2016

The Young Pope o El joven Papa sigue a Lenny Belardo, un joven cardenal neoyorquino, quien inesperadamente se convierte en Papa y toma el nombre de Pío XIII. Se trata de un Papa ultraconservador, que vive recluido en el Vaticano, evita mostrarse en público y toma decisiones controvertidas que sacuden a la Iglesia Católica. El misterio, la crisis que vive la Iglesia y la falta de fe de algunos de sus miembros es lo que hace a esta producción tan atractiva.

El joven papa volvió a estar en boca de todos

La ficción, que fue dirigida por Paolo Sorrentino y se estrenó el 3 de septiembre de 2016, cuenta con el protagónico de Jude Law. El actor británico fue quien se llenó de elogios al ponerse en la piel del disruptivo Papa; además, lo acompaña Diane Keaton, quien interpreta a su confidente, la Hermana María.

En varias entrevistas posteriores al estreno, Law se refirió a la complejidad de su papel. “Supe que necesitaba leer e investigar para comprender mejor la fe católica, lo que significa ser un Papa y cómo es vivir y operar en un lugar como el Vaticano. Comencé leyendo la Biblia y luego leí la historia papal en el Vaticano... Pero, para ser honesto, en mis lecturas no encontré respuestas ni sentí que me acercaba al personaje. Aprendí mucho, pero no me sentía preparado para meterme en los zapatos de este Papa”, expresó en diálogo con el sitio web Cosas.

Jude Law y Diane Keaton juntos en The Young Pope

En ese sentido, se refirió al director y a la ayuda que este le brindó. “Me sugirió que me concentrara en el hombre y entre ambos repasamos el guion para entender la historia de Lenny Belardo, entender cuál es la motivación que lo llevó a tener tanto poder en la Iglesia a tan temprana edad. Hicimos una lista con las reglas por las cuales Lenny se conduce, lo que me permitió entender cómo se maneja con la gente. Es un hombre misterioso y a la vez poderoso. Creamos un hombre real. Para mí, el que fuera el Papa pasó a ser algo secundario”, señaló.

A su vez, los cinéfilos no escasearon en elogios al hacer la reseña de esta producción en Google. “Me resulta una serie original y profunda. Una lúcida reflexión acerca de la cuestión teológica, Dios y la dignidad humana. Su dejo provocador y en diálogo multilateral con la cultura es de una soberbia inteligente. ¡Los actores y las actrices están sensacionales!”; “Muy buena serie! Buenos diálogos, excelentes actores, una mirada distinta y reflexiva. Nos deja a la espera de una segunda temporada” y “Una gran serie. Majestuosa. Reparto idóneo. Imagino que muchas escenas hayan sido censuradas porque este mundo es hipócrita”, fueron algunos de de ellos.

Cabe destacar que, pese a que The Young Pope se promocionó como una serie de una temporada, dos años más tarde, el director estrenó The New Pope, con el regreso de Law y la incorporación de John Malkovich.