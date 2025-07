La Sole quedó impactada con el talento de un participante: “Lali te llevaste al posible ganador de La Voz”

A solo una semana de su estreno en la pantalla de Telefe, La Voz 2025 conquista a la audiencia con cada participante que logra superar las audiciones e incorporarse al equipo de alguno de los cuatro jurados; y Jaime Muñoz Cantos no fue la excepción. El joven deslumbró con su performance a Lali, Luck Ra, Ale, Juliana y La Sole. El sanjuanino se lució al cantar “Desencuentro” y logró que todos apretaran el botón rojo y giraran sus sillas.

“Lali te llevaste al posible ganador de La Voz”, expresó emocionada Soledad luego de que el participante decidiera sumarse al team de Mariana Espósito.

La reacción del jurado de La Voz al escuchar a Jaime Muñoz Cantos

Tras interpretar la canción de Roberto Goyeneche, le preguntaron a qué se dedicaba y su edad. Fue ahí que reveló que tiene apenas 18 años, es papá de una bebé de 19 días, que canta “desde que tiene conciencia”, que trabaja como comerciante y que, además, es boxeador. “Me gusta mucho el deporte, boxeo, competencias internacionales y nacionales, me lo he tomado muy a pecho”, aseguró.

El jurado se mostró sorprendido por la cantidad de actividades que realiza. Acto seguido, cada uno le dio su devolución y trató de convencerlo de que elija su team. Finalmente, el participante optó por Lali y sorprendió a todos -incluida su familia-. Fue en ese momento cuando La Sole aseveró: “Lali, te llevaste al posible ganador de La Voz Argentina, te lo digo hoy”.

Jaime Munoz Cantos interpretó "Desencuentro" en su debut en La Voz

Lali también se mostró muy emocionada luego de que el sanjuanino la eligiera para ser su coach: “Gracias. No lo puedo creer... Voy a llorar. Estoy en shock total. Sos increíble hermano, no puedo creer que me hayas elegido. Confiá en mí, te va a ir increíble, donde sea".

Y continuó: “Guarda, porque como bien dice La Sole, ¿quién te dice que no es el ganador de La Voz Argentina? Acordate de esta carita“. Fue ahí que la cantante de folclore afirmó: “Yo lo veo, lo veo lejos”. Por su parte, Juliana dijo con humor: “¿Quién te dice que no te lo robamos?”. “No lo pienso soltar, Juliana”, respondió la ex Casi Ángeles.