La sorprendente reacción de Wanda Nara después de que una fanática le diera su currículum

De visita en la Argentina, Wanda Nara brindó este jueves una conferencia de prensa para presentar su nuevo local de cosméticos en un shopping de la Ciudad de Buenos Aires. La llegada de la influencer revolucionó el establecimiento comercial. Como una verdadera celebridad, la esposa de Mauro Icardi fue asediada por sus seguidores. Aunque la mayoría buscaba una foto, una persona se diferenció del resto al entregarle un currículum. El video del momento fue revelado por el programa Los ángeles de la mañana (eltrece).

“Hay alguien igual que para mí fue lo mejor de la conferencia de prensa. Miren a esta chica, en el medio de todo el maremoto, del quilombo del acoso, no sé qué, fue y le tiró un currículum a Wanda. ¿Para que querrá que la contrate Wanda?”, se preguntó Ángel De Brito. Por su parte, Pía Shaw y Cinthia Fernández arriesgaron: “Para trabajar en el local”. Asimismo, la periodista Majo Martino se aventuró: “Ser asistente de Wanda”. En tanto, Yanina Latorre confesó: “Me dan a mí currículums. A veces, algunas te dicen: ‘Soy asesora de moda, estudié'”.

El gesto de Wanda Nara con una seguidora que le entregó un currículum

Intrigado, el conductor les preguntó a sus compañeras qué habrá hecho Nara con el CV. “¿Tendrá Wanda el currículum o lo habrá tirado?”. “Para mí lo guardó Wanda, hasta le va a dar trabajo, ¿no?”, dijo Latorre, quien tiene diálogo directo con la empresaria y recurrió a la fuente primaria para conocer el desenlace de esta historia. “Sí, tengo el currículum. Ya la llamaron. Le voy a dar trabajo”, afirmó Wanda, según declaró la cronista. De Brito celebró la buena noticia: “Me encanta. Final feliz. Esa es la gente que se la juega y consigue lo que quiere”. Por su lado, Yanina consideró: “Es comprobable, porque la chica puede salir en todos lados a decir: ‘No, está mintiendo’”.

La crítica de Wanda Nara al programa

Tan cercana es la relación entre Yanina y Wanda que hasta las propias angelitas cuestionaron su fidelidad al “gremio”, luego de que Andrea Taboada, periodista de LAM que estuvo en el shopping con la modelo, reparara en el pobre catering que le dieron a los periodistas y en su predisposición para dar una nota. A raíz de ello, en boca de Latorre, la representante de Icardi se preguntó: “¿Por qué tanta mala onda en LAM conmigo?”. La propia Yanina se encargó de confirmar la presunción de la exvedette: “Wandita, mis compañeros te odian”. Taboada explicó: “No, yo no la odio. Yo estaba en vivo, me acerqué y me cortó el rostro”. En tanto, De Brito le espetó a Yanina: “Vos sos una traidora”.