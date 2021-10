La sorprendente revelación de Norman Briski: abandonó la convivencia con su esposa e hijas

Norman Briski dio detalles de la drástica decisión que tomó durante la pandemia que lo llevó a vivir solo y dejar la convivencia con su esposa Eliana Wasserman y sus hijas menores.

“La pandemia me dio la posibilidad de economizar ganas de hacer algo, porque estábamos todos culpables en el encierro”, confesó Briski al programa radial Mientras tanto con Marcela Coronel. “Yo tengo un departamento donde puedo trabajar. No convivo, estoy a tres cuadras y hago una convivencia accidental”, aseguró el actor que está en pareja con Wasserman hace diez años y tiene dos hijas con ella: Sibelina y Galatea.

Hace poco, Briski terminó de filmar la película Argentina 1985, que refleja los juicios a las Juntas Militares y está protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. En relación al rodaje, el actor expresó: “Fue una experiencia muy fuerte e intensa. Hago de un abogado amigo de Strassera, casi su consultor, al que va a ver cuando está con dudas”. Y sumó: “Retomé el trabajo del actor después de un año y pico, tenía ese entusiasmo atrasado”.

Además, habló de otro de sus últimos proyectos cinematográficos, basado en una obra de su autoría. “Estoy muy contento de haber hecho la película 981, que también es premonitoria porque en la obra se habla de la peste”. Para concluir, admitió que no suele ver producciones de teatro que no sean suyas y que con el cine le pasa igual. “Y tele no miro, excepto fútbol”.

Padre a los 77 años

En agosto de 2015, a sus 77 años, Briski dio la bienvenida a sus gemelas, que hoy tienen seis años. “Cuando Eliana quedó embarazada estaba haciendo Las Nereidas, una obra que escribí y que habla de una especie de sirenas que se escapan porque ya no quieren seguir más al servicio del hombre. Esos personajes eran Sibelina y Galatea”, le dijo a Verónica Lozano, en una entrevista de 2019, sobre los nombres elegidos para las niñas.

Eliana Wassermann, Norman Briski y sus hijas Sibelina y Galatea Captura de video

En esa misma oportunidad, el dramaturgo, que también es padre de Gastón, Olinda y Catalina, se emocionó al hablar de su familia: “Tengo buenos hijos. Es lo que me permite estar en mi trabajo y hacerlo con mucha libertad. Mis hijos son lindas personas y eso hace que fluya todo. Mis hijos me inspiran”.

A comienzos de 2021, también reflexionó sobre la paternidad en diálogo con Fernanda Iglesias. Sin embargo, cuando fue consultado sobre su decisión de tener a sus hijas menores, optó por desviar la charla hacia el caso del nutricionista Alberto Cormillot, quien, a sus 83 años, tuvo a Emilio con Estefanía Pasquini. “Bueno… Ahora me ganó Cormillot, ¿no? Yo lo conozco de hace muchísimos años: mis hijas mayores, Catalina, Olinda y mi hijo Gastón, especialmente, han jugado con sus hijos [René y Adrián]. Lo conozco y sé que es extremadamente solidario y cordial”, opinó.

Cuando le pidieron un consejo para el médico, el actor comentó: “Consejo yo no, eso ya pertenece a profesionales, que son los que saben mejor, adaptándose a cada chico. Porque cada chico es un universo distinto. Y los hay buenos, que te dicen ese periodo de lactancia, y todas esas cosas, hay mucha gente muy capaz”.