La fuerte historia de vida de Luciano Cáceres: “A los 41 años apareció un tipo y me dijo que era mi papá”

Luciano Cáceres fue el invitado de Los Mammones (América) este martes. Allí, además de recordar sus comienzos en la actuación y de contar anécdotas graciosas, se tomó un momento para dar detalles de la historia de amor prohibida entre sus padres y sorprendió en su relato.

“¿Tus papás lo hicieron en el escenario?”, le preguntó Jey Mammon al actor para darle paso a que se explaye en la anécdota acerca de que fue concebido en un teatro.

En ese momento, Cáceres respondió: “Claro, porque mi viejo dormía en el escenario, sacaba los colchones de abajo. Mi mamá y mi papá estaban casados con dos personas distintas, lo de ellos fue un amor prohibido. Tuvieron sexo en esos colchones arriba del escenario. Ella lo fue a visitar al teatro, pero se ve que no vio las obras, sino otra cosa de mi padre”.

La emocionante historia de Luciano Cáceres: “A mis 41 años apareció un tipo a decirme que era mi pap

Luego, continuó: “Ella quedó embarazada y al tiempo le tuvo que avisar al marido. Y él a su mujer. Fue un quilombo terrible, pero el fruto del amor prohibido está aquí hablando contigo”. Con un poco de humor, el conductor comparó lo que escuchó con el Wandagate y acotó: “¿Y es verdad que subió una historia diciendo: ‘Otra familia que te cargás por zorra’?”.

Luciano Cáceres sorprendió al contar la historia de cómo se conocieron su padres

Después de reírse, Luciano se puso serio y dio más detalles de lo que ocurrió años después con la primera pareja de su madre: “Lo que sí pasó es que este tipo, el exmarido de mi madre, después de muchos años, apareció diciendo que era mi papá. Y me hizo cuestionarme todo”.

Ante esto, el actor decidió someterse a una prueba de ADN que dio negativo: “Lo cuento porque el tipo no cumplió. Él tenía un montón de cosas de mi vieja y acordamos que si yo no tenía nada que ver con él, me las iba a devolver. Pero no cumplió. Así que si está por ahí escuchando, estaría bueno que me las devuelva”.

Tras su reclamo, Cáceres reflexionó sobre cómo lo impactó el relato del hombre que lo contactó hace tres años: “Imaginate, tener 41 años y que venga un tipo que diga que es tu papá, tener que hacerte un ADN. Yo tenía dudas porque el tipo es ingeniero y a mí me encantan los puentes, la ingeniería”. Sorprendido, Jey empatizó y le dijo: “Uh, las noches que pasaste”, y allí el invitado le remarcó que fueron apenas 45 días pero que los pasó muy mal.