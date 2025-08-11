La tajante respuesta de Eugenia Tobal cuando Mirtha Legrand le preguntó por Nicolás Cabré

El sábado 9 de agosto, durante la emisión de su programa por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand fue incisiva con Eugenia Tobal al consultarle sobre su separación de Nicolás Cabré, la cual sucedió hace más de 10 años. Pese a que corrió mucha agua bajo el puente, la actriz recordó la situación y el proceso complejo que atravesó para salir adelante.

En este capítulo del ciclo de La Noche de Mirtha (eltrece), además de Tobal, estuvo presente Laura Fernández, que también fue pareja de Cabré y con quien estuvo tres años. Por lo que, cuando “La Chiqui” hizo su consulta, en el estudio se respiró un aire de tensión.

Mirtha le preguntó a Tobal si sufrió por amor y la actriz afirmó que sí, pero que ahora está mucho mejor que antes (Fuente: El Trece)

“¿Vos sufriste por amor Eugenia?”, dijo Legrand, a lo que Tobal respondió: “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen en un lugar de pobrecita. Y no. La verdad que no, mi vida fue maravillosa y he construido”.

“Está bueno que lo cuentes”, insistió la conductora. “Claro que sí, sufrí como cualquiera cuando se separa, la vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas, así que yo me dediqué a sanar eso. Di vuelta la página”, explayó Tobal. “Te rehiciste”, acotó la Chiqui.

“Pasaron 15 años de esa ruptura que todo el mundo conoce. Mi vida fue maravillosa después. Y ahora tengo un presente hermoso”, sostuvo la actriz, que a continuación habló de su hija Ema -fruto de su relación con Francisco García Ibar-, que cumplió el último fin de semana cinco años.

Eugenia Tobla señaló que su separación es igual a la que vivieron muchas mujeres. Por lo que trató de normalizar su experiencia (Fuente: El Trece)

Acerca del divorcio de Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, sucedió en 2012 y según se especuló por ese entonces, ocurrió porque el actor habría tenido un affaire con María Eugenia “La China” Suárez. A pocos meses de dar el “sí, quiero”, los novios se separaron y semanas después él confirmó su romance con la ex Casi Ángeles.

Además de la ruptura del matrimonio y la infidelidad, Tobal había perdido un embarazo poco tiempo antes, por lo que el suceso generó aún más repercusión. En otras oportunidades, la actriz se quejó de cómo la prensa expuso su situación, aunque trató de guardarse. Incluso se comparó con muchas otras mujeres que no son famosas y que les ocurre lo mismo que a ella, por lo que trató de normalizar el hecho.

Como técnicas para salir adelante, Tobal recurrió a terapia psicológica, Reiki, y se rodeó de su círculo íntimo, que la ayudó a salir fortalecida e iniciar de nuevo en su vida personal y también profesional.

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré se casaron en 2011 y a mediados del 2012 se divorciaron (Fuente: Archivo LN) Archivo

Ni bien terminó con Eugenia Tobal, Mirtha Legrand apuntó contra Fernández, que hace pocas semanas terminó su vínculo sentimental con el productor Claudio “Peluca” Brusca. Mientras que la actriz aseguró que está soltera, la conductora indagó más a fondo y le consultó si se casaría alguna vez.

“Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista y ya pensaba en el qué pasará si después me separo. He vivido muchas experiencias cercanas donde después del casamiento pronto se han separado. Nunca fui Susanita, en ese sentido, de imaginarme de blanco y de querer eso. Sí me encantaría formar mi familia”, soltó la conductora de Bienvenidos a ganar (Canal 9).