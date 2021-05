La trágica historia de “La Chabona”: perdió un embarazo en un accidente de tránsito

La influencer María Palacios se convirtió en un fenómeno de las redes sociales gracias a sus videos. Bajo el apodo La Chabona, Palacios se dedica a mostrar cómo es su vida cotidiana e impone ingeniosas expresiones entre los usuarios de TikTok. La mujer, que vive con su hijo Junior, ahora pasó por Vino para vos, el programa que Tomás Dente conduce en KZO y en el que hace entrevistas en profundidad a distintas personalidades de los medios de comunicación. Durante la nota, Palacios habló de su infancia, de su reciente popularidad en redes sociales y de un trágico accidente que vivió, en el que perdió un avanzado embarazado. “Es lo peor que te puede pasar”, consideró.

La chabona Instagram La chabona

En determinado momento de la conversación, La Chabona se refirió a los tatuajes que tiene en su cuerpo. En su mejilla izquierda, Palacios tiene dos lágrimas negras tatuadas. “Tuve la pérdida de mi guachín, que está en el cielo. Por eso las lágrimas”, señaló y agregó: “Es por mi hijo. Sí, olvidate. Es re feo. La muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar”.

Según relató, tenía 20 años y cursaba su sexto mes de embarazo cuando, a bordo de un auto, protagonizó un choque. “Iba a buscar una torta y desgraciadamente me tocó un auto, iba con un chabón y... y mi familia hizo bondi”, dijo, sobre las consecuencias que tuvo el choque.

“Son los golpes de la vida”, manifestó. Luego, se levantó la remera para mostrar algunas cicatrices, entre las que se encuentra la de cesárea de su hijo Junior. “¿Sabés cuántos me dicen: ‘Te querés tapar las cicatrices’? No, ¿por qué? Si a mí me encanta, es mi cuerpo, yo no tengo vergüenza a mostrarme ni nada. Amo mis cicatrices”, le contó a Tomás Dente, “Mirá, la cesárea que me hicieron de Junior acá, también la amo porque es por mi hijo”, añadió.

La chabona habló del accidente en el que perdió un hijo

“Era mi primer hijo”, dijo Palacios, sobre el embarazo perdido. “Y cuando lo perdí me quise matar: me encerraba en mi pieza, me cortaba todos los brazos, me gatillé con un fierro... te digo la verdad. Y Dios no me quería allá arriba porque no me salieron los tiros. Me quería ir con él, no me importaba nada, ni mi familia”, relató. Según contó, tras el trágico episodio, no pensó que volvería a quedar embarazada y tampoco deseaba volver a ser mamá.

“Cuando sale el papá de mi hijo de estar en cana, quedé embarazada hasta las manos. Ni sabía yo que estaba embarazada. Con lo que pasó con mi guachín, no quería saber nada con tener otro. Me gustaba la joda”, expresó.

Al poco tiempo de enterarse, se sometió al primer estudio de su segundo embarazo. “Cuando me fui a hacer la primera ecografía, yo estaba como de cinco meses. ‘Va a ser mamá’, me dijeron. ‘¡No!’, dije yo. Pero sentí una re emoción”, recordó. Además, Palacios contó que, al contar que estaba embarazada en redes sociales, sus seguidores la respaldaron y le dieron ánimo. “Me decían: ‘Vas a ser una re mamá, Chabona’. La gente siempre me alentaba, están a full conmigo”, manifestó.

LA NACION