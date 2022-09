La tristeza de Dominique Metzger al revelar un sueño que aún no pudo cumplir pese a trabajar desde hace más de 20 años

Este lunes, Dominique Metzger pasó por los sillones de Mañanísima (Ciudad Magazine) en el que brindó una entrevista donde habló de su carrera en los medios de comunicación y su vida personal ante Estefanía Berardi y Mariano Caprarola, quienes estuvieron a cargo de la entrevista ante la ausencia de Carmen Barbieri.

En un momento de la charla, la comunicadora habló de un anhelo que no pudo cumplir producto del contexto económico del país, a pesar de ser una persona que comenzó a trabajar a los 20 años.

Una de las preguntas a la comunicadora fue en relación con los incidentes en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta. “Hay una realidad que me parece que tiene que ver con el mundo de la política, va por un carril creyendo que los temas relevantes son los de ellos con las cuestiones judiciales, o pensando en poder político, o qué va a pasar el año que viene”, introdujo Metzeger, y aclaró: “Sí, va a haber elección y va a ser un momento muy importante del país, pero que todavía hoy no lo es”.

Dominique Metzger reveló el sueño tras años de trabajo que aún logra cumplir “Me da tristeza”

“Hay cosas muchas más importantes. Y me parece que, por el otro lado, vamos el resto de la sociedad con nuestras preocupaciones y lo que nos pasa, que es el tema económico, dejar de hacer un montón de cosas que podíamos hacer”, precisó la periodista y agregó: “Nosotros tenemos trabajo y hacemos los que nos gusta, somos muy afortunados en un montón de cosas, pero también hemos dejado de hacer cosas”.

“Yo soy una persona que alquilo, no tengo auto propio, trabajo desde los 20 años y el país no me dio esa oportunidad de poder tener una casa propia”, manifestó la comunicadora y luego se sinceró: “Me da tristeza porque sé que es lo que le pasa a mucha gente porque en otra etapa, en la de nuestros papás y abuelos, llegabas a esa circunstancia”.

Más allá de no poder concretar sus anhelos como tener una casa propia, la periodista decide quedarse en el país. “Me da tristeza porque con todo lo que uno hace, no puede llegar también como le pasa a otros que están en la misma o se van del país, pero a mí me gusta acá (...) En un momento pensé en irme, pero en otra etapa más chica lo pensé, pero no lo hice”.

“Hoy por hoy no me iría ni loca de mi país porque amo estar acá, pero no dejo de pensar en el entorno. Pongo un ejemplo desde un lugar cómodo por tener más de un trabajo, pero hay algunos que están muy complicados”.

Por último, Dominique Metzger se refirió a la sensación que tienen algunas personas al tener trabajo en un contexto en el que escasean posibilidades y hay mucha pobreza: “Te sentís hasta culpable. Por ejemplo, en conversaciones decís ‘me voy de viaje’. Pero no sabés que ‘hace mil que no me dan vacaciones, lo saqué con la tarjeta y lo pagué en varias cuotas’. Te da culpa decir que te vas de vacaciones”.