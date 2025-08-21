Cuántos hijos tiene la China Suárez y cómo se llaman

La vida familiar de Eugenia ‘la China’ Suárez vuelve a ser noticia. Las recientes declaraciones de Wanda Nara sobre un supuesto embarazo y la dinámica con Mauro Icardi reavivan la atención sobre el círculo más íntimo de la actriz y su rol como madre.

¿Cuántos y quiénes son los hijos de la China Suárez?

La actriz es madre de tres: su hija mayor, fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré, y dos hijos menores, de su vínculo con el actor chileno Benjamín Vicuña:

Rufina Cabré: nació en julio de 2013.

nació en julio de 2013. Magnolia Vicuña: nació en febrero de 2018.

nació en febrero de 2018. Amancio Vicuña: nació en julio de 2020.

La actriz es madre de tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio

¿La China Suárez está embarazada de Mauro Icardi?

Wanda Nara aterrizó en el país este jueves 21 de agosto y fue abordada por la prensa. En sus declaraciones, sugirió con fuerza la posibilidad de un embarazo de Eugenia Suárez. Nara reveló una conversación que mantuvo con su exmarido, Mauro Icardi.

“Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás ya pronto tengan la noticia que todos nos imaginamos”, expresó la mediática. Ante la sorpresa de los periodistas, profundizó en el origen de la información. “Sí. Me lo contó él”, reafirmó Nara.

Wanda Nara aseguró que la China Suarez estaría embarazada

Los cronistas le preguntaron directamente si se refería a un embarazo de la actriz. Wanda Nara respondió de manera contundente. “No es una bomba, es una cosa que me llamaron para comunicarme”, sostuvo. El diálogo ocurrió en el programa Puro Show de eltrece.

Un periodista le consultó quién la contactó para darle la primicia. Ella evitó dar nombres específicos. “Yo no voy a hablar de cosas que ya me agotan. Estoy en otro presente, no voy a hablar de ellos. Te puedo hablar de alguien que me llama a mí para hablar de un montón de cosas”, explicó.

Durante la entrevista, la conductora mantuvo un tono de ambigüedad. La periodista Fernanda Iglesias le preguntó de forma directa si la China Suárez estaba embarazada. La respuesta de Nara no fue una confirmación, pero alimentó las especulaciones.

Wanda Nara sobre un posible embarazo: "Quizás ya pronto tengan la noticia que todos nos imaginamos" (Foto: Instagram @mauroicardi)

”Ya lo veremos muy pronto, yo no voy a decir eso. Me llamaron para contarme un montón de cosas, entre otras... No sé si será verdad, quizás me mintieron”, detalló. Con esa frase, dejó la puerta abierta a la duda. Luego, agregó: “No me interesa. Pero yo no soy comunicadora de ellos, vayan a ver sus redes“.

La opinión de Wanda Nara sobre Eugenia Suárez

En un momento de la entrevista, la conductora se quebró al hablar de su relación con Icardi y deslizó que fue víctima de violencia. En ese contexto, le preguntaron qué le generaba la figura de la China Suárez. Su respuesta fue inesperada. “En un punto me da lástima todo lo que va a vivir”, declaró. Profundizó en su percepción sobre la actriz. “Todo lo que muestra no es real y como mujer soy empática y me compadezco”, afirmó.

Wanda Nara dio a entender que la China Suárez y Mauro Icardi esperarían un bebe

Nara hizo una reflexión sobre su propia experiencia. “Ojalá alguien, alguna mujer o alguna ex, que después aparecieron, me hubiera anticipado algo. En ese momento nadie me anticipó nada. Ojalá hubiera aparecido alguien, a mí no me pasó“, reconoció. Ante la pregunta de si consideraba a Eugenia Suárez una víctima en la situación, Nara dudó. ”Sí, yo creo que es... no sé, el tiempo lo dirá“, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.