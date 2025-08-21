Zaira Nara contó la verdad sobre su supuesto romance con Nicolás Furtado, el cual se rumoreó a raíz de una foto en la que aparece junto a él y Pampita en una fiesta en Ibiza. A su vez, en diálogo con Pepe Ochoa en la pantalla de LAM (América TV) dio a conocer por qué se mantiene al margen de los escándalos de su hermana Wanda. “Aprendí a resguardarme lo más posible”, reconoció.

Fue el periodista quien le consultó sobre las especulaciones de un posible romance con el actor de El Marginal. Al respecto, contestó tajante: “Nada que ver la verdad. Entiendo que estoy soltera, justo estábamos con Caro en una fiesta de las que siempre te piden fotos y nos hacemos fotos. Me parece que si hubiera algo para esconder no me hubiera hecho fotos”.

Zaira Nara y Nicolás Furtado coincidieron en una fiesta en Europa y desde entonces estallaron los rumores de romance (Foto: Instagram @Bresh)

Además, reveló que con su expareja -Facundo Pieres-, con quien se separó hace muy poco, todavía mantiene una buena relación. “No corté todo tipo de vínculo, seguimos teniendo excelente comunicación. Pero estoy sola. Quiero muchísimo a su familia. La verdad generé un vínculo muy lindo con toda su familia. No es tan fácil olvidarse de alguien cuando hubo tanto cariño“, remarcó.

Sobre la notoria diferencia entre su hermana y ella a la hora de hablar de sus vidas privadas, comentó: “Entiendo que cada movimiento de mi hermana es noticia. Me pasa a mí y con cualquier tema y a uno le termina generando eso. Entiendo a los medios, trabajé en los medios toda mi vida. Pero yo también soy persona y sé hasta dónde es mi límite y cuándo decir: ‘Hasta acá sí o no’”.

Zaira Nara contó por qué prefiere mantenerse al margen de los escándalos de Wanda

Fue ahí que Pepe Ochoa quiso saber si son consensuadas las declaraciones que ambas dan a nivel familiar. “No, no es algo hablado. Cada una se maneja como le gusta y como puede. Dada las circunstancias hay veces que te pasa algo y de repente estás enojada y decís lo que sea. Nos puede pasar a cualquier de las dos. Esto no es consensuado, es una actitud que yo tomo frente a algo que está tan expuesto”, respondió la modelo y agregó: “Ojalá que algún día se termine por el bien de los chicos que están involucrados en todo esto”.

En ese momento, Marcela Feudale resaltó la diferencia que existe entre ella y Wanda en la forma de expresarse y revelar detalles de su vida personal. “Creo que es cuestión de la personalidad, del aprendizaje de cada uno. Yo también tuve un momento de mi vida que me divertía posar para una revista y decir tal o cual noticia. Pero con eso me pasaba que después la terminaba pagando”, explicó Zaira.

Y continuó: “Cuando anunciaba mucho una relación y cuando se terminaba, yo también tenía que salir a dar la cara. Y ahora me separé hace varios meses y no tuve que salir, tal vez en el peor momento a dar declaraciones y explicar por qué me separé (...) Aprendí que resguardándome lo más posible, a la que más cuido es a mí misma”.

Wanda y Zaira siempre se muestran muy unidas y mantienen un vínculo muy fuerte (Foto: Instagram @zaira.nara)

Zaira Nara también contó que su hermana la escucha, la llama todos los días y le pide consejos en medio de su contienda mediática, pero que después hace lo que quiere, declaración que despertó las risas de todos los presentes en el estudio de América.