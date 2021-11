Un fletero increpó a Yanina Latorre en vivo y le exigió que pidiera disculpas: “No sabés nada”

Un momento de tensión se vivió al aire de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) luego de que Yanina Latorre revelara información sobre la mudanza de Yanina Screpante que se fue del departamento que pertenecía a su ex, Ezequiel “Pocho” Lavezzi. Tras hacer pública esta información, el fletero encargado de vaciar el domicilio de la modelo envió un audio apuntando contra la panelista.

Todo comenzó cuando a Latorre, según contó, le llegó información íntima sobre Screpante. Tal cual señaló en LAM, Screpante y Lavezzi no le habrían pagado la mudanza al fletero. “Yo soy el dueño de la empresa que hizo la mudanza de Yanina Screpante y quiero decir que están diciendo cualquier cosa. No soy un tirado”, leyó el conductor Ángel de Brito que recibió el audio del hombre. “Nadie dijo eso”, lo interrumpió Latorre. “Si querés saber algo, me llamás y te cuento. Decile a Yanina que no la conozco, que no sé quién es, que ella no me conoce y no sabe quién soy. Que no diga que soy un tirado”, continuó el conductor, leyendo en voz alta las palabras del fletero. “Yo no dije nada. No es un término que utilice y no voy a andar discutiendo con el fletero de Screpante. Tal vez se mandó una cagada y está arrepentido”, disparó.

“Cualquier duda, que me llame. Quiero que Yanina pida disculpas por lo que dijo ayer: que la mudanza no fue paga, porque nada que ver, me pagaron y le dejaron propina a los peones. No sabés nada, Yanina”, sentenció el fletero. “Tuve una primicia porque me llamó un fletero, el departamento estaba vacío y me enteré por un fletero. No tengo nada por lo que pedir disculpas porque no ofendí a nadie”, concluyó Yanina.

La mudanza de Screpante antes de ser desalojada

Screpante perdió el juicio por “atribución de vivienda” que le había iniciado su expareja, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, luego de una larga disputa judicial. De acuerdo con los dichos del exfutbolista, la modelo “no se fue por dos años y medio” de un penthouse de él, ubicado en la localidad bonaerense de Olivos.

“Pocho”, por su parte, buscaba desalojar a Screpante del inmueble porque ella vivía allí con su actual novio, el empresario Federico Rozas, de 32 años. Ante la intimación del juez, quien le habría dicho que se fuera de la vivienda o sería desalojada, Yanina habría decidido evitar el mal momento. A su vez, Latorre contó que “en la audiencia pidió un acuerdo de confidencialidad porque le daba vergüenza asumir públicamente que iban a desalojarla”.