Año Nuevo, vida nueva. Oficialmente, comenzó el 2024, y muchas personas ya piensan en sus próximos proyectos, los objetivos que planean alcanzar y los deseos que les gustaría cumplir. Asimismo, hay quienes ya saben lo que les sucederá este año y lo esperan con ansias. En los próximos 365 días, hay varias celebridades que serán madres o padres. Algunos por primera vez, mientras que otros tendrán la oportunidad de revivir la experiencia y sumar aún más amor a la familia.

El mundo del modelaje, la actuación, el deporte, la música y las redes sociales tendrá nuevas incorporaciones este 2024. Nicole Neumann está nuevamente embarazada, al igual que Hilary Duff. Dos campeones del mundo esperan la llegada de sus bebés para este año y el actor Robert Pattinson será papá por primera vez.

Nicole Neumann

Este 2024, Nicole Neumann se convertirá en madre por cuarta vez, un acontecimiento que la tiene muy entusiasmada. En su fiesta de casamiento con el piloto de autos, Manuel Urcera, que se realizó en Exaltación de la Cruz el 8 de diciembre, el sacerdote que los casó, dijo delante de los invitados: “Todos ustedes hoy armaron el pesebre, ellos también”.

Si bien el anuncio generó una profunda felicidad entre todos los fanáticos y seres queridos, lo cierto es que la noticia se conoció días antes del casamiento. Lo adelantaron los periodistas Gustavo Méndez y Laura Ubfal y finalmente, desde LAM (América TV) lo confirmaron. Si bien esto molestó a la modelo, puesto que era ella quien quería contarlo, de igual manera tuvo la oportunidad de compartir el feliz acontecimiento en uno de los días más importantes de su vida.

Nicole Neumann espera un bebé junto a su marido, Manu Urcera Instagram: @manuurcera

Este año, Neumann será mamá por cuarta vez, puesto que ya tiene tres hijas, Indiana (15), Allegra (12) y Sienna (9), fruto de su relación con Fabián Cubero. La modelo ya estrenó su panza tanto en su fiesta de casamiento como en la luna de miel con Urcera que tuvo lugar en Miami. De momento sus fans esperan para saber si llegará otra niña o si esta vez será un niño.

Magui Bravi

En el team de las madres primerizas se encuentra Magui Bravi. En agosto revelaron en LAM que la bailarina y su pareja desde hace 14 años, Octavio Cattaneo, iban a ser padres. Finalmente, en el Baby Shower que se realizó en diciembre, se confirmó que esperaban un niño a quien llamarán Galileo.

Magui Bravi será mamá de Galileo, junto a su pareja Octavio Cattaneo Instagram @maggiebravi

Así como Bravi compartió en su cuenta de Instagram cómo fue creciendo su panza, también reveló cómo fue transitando el embarazo y cuáles fueron los cambios que experimentó. “Me levanto todo el tiempo para hacer pis y el calor me mata. Tengo la temperatura corporal que es el triple de la que tenía siempre”, contó recientemente durante su visita a Mañanísima (eltrece).

Daniela Celis y Thiago Medina

Se conocieron mientras participaban de Gran Hermano (Telefe), se enamoraron y la relación no solo continuó afuera de la casa, sino que el amor se multiplicó. Este 2024, Daniela Celis y Thiago Medina serán padres por partida doble, puesto que esperan a un par de gemelas: Aime y Laia.

La pareja transita, feliz, su embarazo, y así como ya se conocieron los nombres de las niñas y la casa donde vivirán, también se sabe quienes serán las madrinas y padrinos. Julieta Poggio e Ignacio ‘Nacho’ Castañares, quienes se hicieron grandes amigos de la pareja durante su paso por el reality, fueron elegidos para apadrinar a las niñas, junto a Mara y Sebastián, hermanos de Daniela.

Agustina Casanova

La periodista, Agustina Casanova, se convertirá en madre durante 2024. Junto a Lautaro Mauro, su pareja desde hace 17 años, están en la dulce espera de Bianca.

Agustina Casanova y Lautaro Mauro están en la dulce espera Instagram: @lautaromauro

“Pronto seremos tres. Cuánta felicidad y emoción me produce este momento de mi vida. Vamos a ser papás de una nena que nos llena de amor. Bianca está en camino. Gracias Dios por esta bendición. Lo mejor está por llegar”, sostuvo la pareja en un posteo que realizó en las redes.

Gonzalo Montiel

Un campeón del mundo será papá este 2024. Su penal ante Francia le dio a la selección argentina una Copa del Mundo después de 36 años, y su nombre pasó a la historia. Ahora, Gonzalo Montiel se prepara para un nuevo desafío, pero afuera de la cancha. “¡Sí, vamos a ser papás!”, revelaron el futbolista y su pareja, Karina Nacucchio en una publicación que hicieron en las redes para anunciar la feliz noticia.

Gonzalo Montiel y su pareja, Karina Nacucchio, están en la dulce espera Instagram: @gonzalo_montiel29

“Fue un año difícil, no podemos negar que nos caímos un poco porque fueron dos ilusiones que nos derrumbaron el mundo. Pero acá estamos, locos por tu existencia, por conocer tu carita, tus manitos, todo tu cuerpito bebito nuestro. ¡Estamos contando los días para darte todo el amor del mundo!”, expresaron en las redes. Este año, la pareja y sus tres perros, sumarán un sexto integrante a la familia.

Guido Rodríguez

Hay otro campeón del mundo que también agranda la familia este año: Guido Rodríguez. El futbolista y su esposa, Guadalupe ‘Wada’ Ramón, están en la dulce espera de una niña, a quien, según revelaron, llamarán Renata. Francesca, la hija de la pareja, se prepara para convertirse en hermana mayor.

El matrimonio anunció el embarazo con una publicación en las redes con imágenes de la ecografía y un video muy especial en el que se pudieron ver las reacciones de sus familiares y amigos cuando les dieron la feliz noticia. “De repente, se frenó el tiempo. Cambió todo... La agenda, los proyectos y las prioridades. Irse hacia adentro ahora es el único camino porque se está gestando nuestro sueño más grande”, expresaron los flamantes padres.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson

“Hoy decidí utilizar ropa llena de brillos para desviar la atención de algo que está sucediendo por acá. No sé si está funcionado”. Con esas palabras, la actriz y cantante, Suki Waterhouse, le contó al mundo que iba a ser mamá. Su revelación generó sorpresa, desconcierto y una gran felicidad, entre el público que asistió al Corona Capital 2023, que se celebró en noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse serán padres este año (Crédito: Instagram/@_athousandkisses_)

La noticia dio la vuelta al mundo y no tardó en revolucionar las redes sociales. ¿El motivo? No solo significaba la maternidad de la actriz de Daisy Jones & The Six, sino también la paternidad de Robert Pattinson, uno de los actores más conocidos de Hollywood y quien se robó los corazones del público cuando interpretó al vampiro Edward Cullen en la saga de Crepúsculo.

Maluma

“Tengo una noticia muy bonita para contar”, dijo Maluma en octubre durante su show en Washington, Estados Unidos. Pero esa sorpresa no era solo el videoclip de su tema “Procura”, que permitió, además, que todo el mundo conociera la cara de su pareja, Susana Gómez, sino algo mucho más grande: su paternidad.

Maluma y su novia, Susana Gómez, esperan un bebé para este año (Foto: captura de video)

Al final del romántico video, se pudo ver a la pareja en una visita médica y en un pequeño monitor, una ecografía. De esa manera, el intérprete de “Felices los cuatro”, le anunció al mundo que estaba esperando su primer bebé junto a su novia. “Ahora sí, Maluma baby”; y “Solo amor para ustedes. ¡Los amamos infinito!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fans.

Hilary Duff

Durante el último mes de 2023, la exprotagonista de Lizzie McGuire le dio una sorpresa a sus 27 millones de seguidores: anunció que estaba embarazada de su cuarto hijo, el tercero junto al músico, Matthew Koma, con quien está en pareja desde 2017 y casada desde 2019.

Este 2024, Hilary Duff le dará la bienvenida a su cuarto hijo (Foto: Instagram @hilaryduff)

El posteo que realizó en Instagram incluyó una tierna foto de Duff, tocándose la panza, su marido, sus hijas Mae y Banks Violet de 5 y 2 años, respectivamente, y Luca, de 11, fruto del anterior matrimonio de la actriz con el jugador de hockey sobre hielo, Mike Comrie. Este 2024, la familia le dará la bienvenida a un nuevo integrante.