Lady Gaga estrenó “The Dead Dance”, un videoclip dirigido por Tim Burton con un guiño a Michael Jackson
La cantante, que aparece en la segunda temporada de la serie Merlina, presentó su nueva propuesta musical y varios la interpretaron como un homenaje al rey del pop
- 4 minutos de lectura'
El estreno de la segunda temporada de Merlina (Wednesday) incluyó una sorpresa adicional para los fanáticos de Lady Gaga. El miércoles 3 de septiembre, mientras Netflix estrenó los nuevos capítulos de la segunda parte de la serie, la cantante, que se sumó al proyecto como Rosaline Rotwood, estrenó el videoclip de su tema “The Dead Dance”, el cual está dirigido por Tim Burton. El video, que ya supera los ocho millones de reproducciones en YouTube, causó furor y emocionó a los fans. ¿El motivo? Lo consideraron un homenaje a Michael Jackson y una de sus canciones más famosas de todos los tiempos.
La “Mother Monster” lo hizo otra vez. Con el estreno del videoclip de “The Dead Dance”, tema que forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de Merlina y que fue incluido en su último álbum Mayhem, volvió a revolucionar la industria musical. Al igual que la serie, el encargado de dirigirlo fue Tim Burton, quien tiene una extensa experiencia con producciones góticas y oscuras como Beetlejuice, El joven manos de tijera (Edward Scissorhands) y El cadáver de la novia (Corpse Bride), entre varias otras.
“The Dead Dance”, que traducido al español significa “El baile de la muerte” incluye elementos góticos, tenebrosos y macabros, en línea con la serie de Netflix. El estribillo reza: “Seguiré bailando hasta que muera / Cuando me mataste por dentro / Fue cuando cobré vida / Si, la música va a traerme de vuelta de la muerte / Bailaré hasta que muera”.
En las imágenes se puede ver a Gaga como una muñeca de porcelana con un vestido blanco, la cara llena de grietas y el cabello rubio y enrulado. La oscuridad, la muerte, lo sombrío y lúgubre quedaron en evidencia. La primera parte del video es en blanco y negro, mientras que al final toma color. Lo rodaron en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, en Ciudad de México, la cual, como su nombre lo indica, está llena de muñecas.
Además de la mega producción, el look de Gaga y el hecho de que la canción suene en la nueva temporada de Merlina, lo que llamó la atención fue el baile que incluyeron. La cantante estuvo acompañada por cuatro bailarines y sus movimientos hicieron que los fanáticos rememoraran el videoclip de “Thriller” que Michael Jackson estrenó en 1983 y se convirtió en uno de los más exitosos y famosos de la historia de la música. A partir de la estética y los pasos de la coreografía, más de uno interpretó el trabajo de la artista y el director como una suerte de homenaje al rey del pop.
En cuanto a la canción, según citó la revista People, en el evento Tudum 2025, Lady Gaga contó que todo comenzó cuando le preguntaron si tenía una canción en mente para la segunda temporada de la serie. “Inmediatamente, pensé en una canción llamada ‘The Dead Dance’ y empecé a trabajar en ella. Pero una vez que supe que sería para Merlina, decidí que la iba a trabajar aún más y la hice aún más especial para la serie”, sostuvo. “Para mí, cuando sabés que la música, la cultura pop y Tim Burton se unen con este elenco, es una receta muy especial. Por eso estoy acá”, comentó. A partir de esto le preguntaron si quería sumarse a la serie como Rosaline Rotwood. ¿Su respuesta? “Absolutamente”.
La segunda temporada completa de Merlina ya se encuentra disponible en Netflix. Son un total de ocho episodios de entre 50 y 70 minutos de duración.
