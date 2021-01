Lali Espósito revolucionó las redes con un repentino cambio de look. Imagen: @lalioficial

19 de enero de 2021 • 09:16

Año nuevo, vida nueva y... ¿look nuevo? En un principio, parecía que Lali Espósito se había sumado al clan de famosas que decidió pasar por la peluquería y apostar a una renovación de imagen: la cantante sorprendió con un flequillo recto y tupido en su cuenta de Instagram. Poco tiempo después, reapareció con su corte de pelo habitual, por lo que se trató de un cambio momentáneo. Sin embargo, su breve transformación cosechó numerosos halagos de sus seguidores, además de comparaciones con una reconocida mediática argentina.

"Qué cambiada está Vicky Xipolitakis", escribió una joven entre miles de comentarios. Sin embargo, su observación no pasó desapercibida y provocó un revuelo entre las fans de la actriz y cantante. Ante las repercusiones, la seguidora aclaró: "Solo me pareció que se parecía. Las dos son hermosas, no tengo por qué criticar a dos mujeres".

Terminado el cruce, Espósito, que actualmente está radicada en Madrid, continuó recibiendo elogios, incluyendo de otras celebrities: "Amo", "Diosa del Olimpo" y "Me encanta", escribieron Stefi Roitman, Cande Tinelli y Natalia Oreiro, entre otras.