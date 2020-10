Lana Montalban dio detalles sobre la denuncia que hizo ante el FBI a raíz de los polémicos dichos de Dady Brieva respecto a la marcha del pasado 12 de octubre: "En este país esas cosas se toman muy en serio. Cuando renueva una visa, es muy probable que tenga problemas"

Tras sus polémicos dichos sobre la marcha del 12-O, Dady Brieva recibió un gran repudio de parte de políticos, colegas y usuarios de las redes sociales. Luego de que el actor se expresara sobre el banderazo en el Obelisco, Lana Montalban decidió denunciarlo ante el FBI por "incitación a la violencia y a propiciar actos terroristas". Ahora, en diálogo con LA NACION PM (LN+), la periodista que vive en Estados Unidos explicó cuáles fueron las razones por las que tomó esa decisión.

Mientras ocurría la manifestación en contra del Gobierno el último 12 de octubre, en su programa Volver mejores (El Destape Radio), Brieva dijo: "Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio". Sus declaraciones llevaron a que Darío Lopérfido y Yamil Santoro presentaran una denuncia penal en su contra. Montalban, en tanto, hizo lo propio pero ante el Buró Federal de Investigaciones del país norteamericano.

"Lo hice por sentido común", dijo Montalbán en comunicación con Eleonora Cole, conductora de LA NACION PM. "Yo no sé, los memoriosos recordarán que en Argentina, hace 13 años, Daniel Varizat, exministro del Gobierno y de orientación kirchnerista, estaba en su auto en el medio de una manifestación y atropelló a 20 personas, cinco de las cuales resultaron heridas de gravedad", repasó Montalban.

En relación con las explicaciones dadas por Brieva, la periodista sostuvo: "Defiende sus dichos, que no son graciosos, y que incentivan a la violencia y son terroristas. Si a alguien le parece que eso es gracioso que se lo diga a los cinco rosarinos que fueron arrollados por un extremista en Nueva York", sostuvo, en relación al atentado ocurrido en la ciudad estadounidense en 2017. "No me importa de qué lado estás, si estás propiciando la violencia, tengo la obligación de denunciarte", continuó.

Luego, Montalban contó que hizo la denuncia a través de la web del FBI. "Para aquellos que se burlan de mí, es verdad que nadie le va a ir a tocar la puerta [a Brieva] y es posible que no pase nada, pero también es posible que su palabra aparezca asociada al terrorismo", consideró sobre futuros trámites o ingresos que haga el humorista a Estados Unidos. "En este país esas cosas se toman muy en serio. Es muy probable que, a partir de ahora, cuando renueve una visa a Estados Unidos o intente ingresar tenga problemas", remarcó sobre el actor que suele vacacionar en Miami.

Preguntada sobre su vínculo con Brieva, la periodista indicó que nunca lo trató en su vida. "Una sola vez me crucé con él en un country donde el vivía, nos cruzamos a la distancia, yo lo saludé y me miró a los ojos pero no me saludó", sostuvo. "Mi única impresión de él es de una persona antipática o muy soberbia, sé que es peronista y supongo que lo hace por sus convicciones, pero las convicciones de nadie pueden justificar la incitación a la violencia".