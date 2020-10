Benjamín, el hijo del músico Martín Carrizo, utilizó sus redes sociales para contar que el tratamiento que está realizando su padre es muy costoso. Por eso, junto a su familia, decidieron organizar una campaña para recaudar fondos para que el baterista pueda continuar con su lucha contra la Escleros Crédito: Instagram

Benjamín, el hijo del músico Martín Carrizo, utilizó sus redes sociales para contar que el tratamiento que está realizando su padre es muy costoso. Por eso, junto a su familia, decidieron organizar una campaña para recaudar fondos para que el baterista pueda continuar con su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le diagnosticaron hace cinco años atrás.

En noviembre del año pasado, Cecilia "Caramelito" Carrizo había contado que su hermano padece de ELA, una enfermedad que ataca las neuronas, el tronco cerebral y la médula espinal, y que hace que las células se desgasten y mueran. Esto genera un fuerte debilitamiento muscular e incluso incapacidad para mover el cuerpo.

Gracias a los aportes de cientos de colaboradores, la familia del músico pudo recaudar los 6 millones de pesos que necesitaban para que Martín pudiera iniciar el tratamiento en Estados Unidos. Sin embargo, cómo se trata de una práctica muy costosa, se están quedando sin fondos.

Es por eso que el hijo del baterista decidió organizar una campaña solidaria para recaudar más dinero para el tratamiento. "El tratamiento está dando buenos resultados pero es muy costoso. A raíz de eso surgió la idea de hacer una campaña llamada 'Volverá Martín', en la que vendemos remeras de colección con momentos únicos en su carrera. Con la colaboración de todos podemos hacer que papá mejore su calidad de vida. Les agradezco en nombre mío y de mi papá también", dijo Benjamín en su cuenta de Instagram.

Hace dos semanas, Martín habló con el programa Basta de todo sobre su enfermedad. "Esto que tengo es muy violento. En un momento, el músculo empieza a fascicular y termina desapareciendo. Un día mío es larguísimo. Incluye viajes, unas 400 inyecciones... ¡Estoy hecho un colador!", manifestó el músico poniéndole un poco de humor a la situación.

A pesar de la crudeza de la enfermedad que padece, Martín se mostró optimista. "Jamás me pregunté por qué a mi, con todo lo bueno que me pasó en la vida eso no cabía; me pregunté para qué. Creo que detrás de todo este sufrimiento hay una misión, que tiene que ver con los que vienen después", reflexionó el músico en la entrevista.