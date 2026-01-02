Qué veo en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar el primer fin de semana del año

Se acerca el fin de semana, días en que los grandes amantes del cine y la televisión esperan para poder continuar la serie que dejaron en pausa o darle play a una nueva película. Mientras que algunos tienen sus entradas para deleitarse frente a la pantalla grande, otros eligen quedarse en casa y disfrutar del contenido a través de las plataformas de streaming.

A raíz de esto es que Netflix tiene, como cada viernes, el ranking de lo más visto por sus suscriptores de Argentina, lo que puede evitarte un gran dolor de cabeza al momento de elegir qué ver.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Stranger Things 5 (2025)

Terror/Fantasía. Otoño, 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los protagonistas tienen un único objetivo: encontrar a Vecna y terminar con él. Pero desapareció; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno puso la ciudad en cuarentena militar y en intensa la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para terminar con esta pesadilla, tendrán que estar todos juntos, una última vez. Duración: ocho episodios. Ver Stranger Things 5.

Stranger Things, quinta temporada - Tráiler

2. El tiempo de las moscas (2026)

Suspenso/Drama. Dos expresidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés y La Manca intuyen que les tendieron una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros. Duración: seis episodios. Ver El tiempo de las moscas.

El tiempo de las moscas, tráiler oficial

3. En fuga (2026)

Suspenso/Drama. Simón lo tenía todo: una esposa y unos hijos que lo adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Pero cuando su hija mayor, Paige, se escapó, su mundo se vino abajo. Al encontrarla desprotegida y enganchada a las drogas en un parque, cree tener por fin la oportunidad de recuperarla. Sin embargo, no está sola, y una acalorada discusión se transforma en una espiral de violencia inesperada. Tras perderla de nuevo, Simón se ve arrastrado a un peligroso submundo donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo. Duración: ocho episodios. Ver En fuga.

En fuga, tráiler oficial

4. The Good Doctor (2020)

Drama. Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben. Duración: cuatro temporadas. Ver The Good Doctor.

The Good Doctor, tráiler primera temporada

5. Emily en París 5 (2025)

Romance. El corazón de la trama en esta ocasión girará en torno a la adaptación de Emily a un nuevo reto personal, dirigir la prestigiosa Agence Grateau en Roma. Este nuevo cargo no solo exigirá más que entusiasmo y creatividad, sino que también pondrá a prueba su capacidad de liderazgo y resiliencia. Duración: diez episodios. Ver Emily en París 5.

Tráiler oficial de la Temporada 5 de Emily en París

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Drácula: mar de sangre (2023)

Suspenso/Terror. El barco mercante “Demeter” parte de los Balcanes para entregar en Londres 50 cajas de madera sin clasificar. La tripulación descubre que viaja con ellos un vampiro sediento de sangre que convertirá la travesía en una pesadilla. Duración: 1 h 59 min. Ver Drácula: mar de sangre.

Drácula: mar de sangre, tráiler oficial

2. Sobreviviendo el camino a casa (2021)

Drama. Sigue la historia de Royce, un viudo ciego que naufraga en una zona salvaje de Canadá junto a su perro Malamute de Alaska, Chinook, tras un accidente en lancha. Chinook se convierte en sus ojos y guía protector para sobrevivir y regresar con sus hijos. Duración: 1 h 30 min. Ver Sobreviviendo el camino a casa.

Sobreviviendo el camino a casa, tráiler oficial

3. El gran diluvio (2025)

Drama/Aventura. En medio de una inundación de dimensiones colosales, una madre investigadora de IA, An-na, lucha desesperadamente por salvar a su hijo pequeño, Ja-in, de un apartamento inundado en Seúl, enfrentándose a un diluvio bíblico y a una misión de seguridad para proteger a la humanidad, con el agente Hee-jo en medio de esta lucha por la supervivencia. Duración: 1 h 48 min. Ver El gran diluvio.

El gran diluvio, tráiler oficial

4. Yo antes de ti (2016)

Romance/Drama. La vida de Louisa Clark, una chica alegre y alocada, que va empalmando un trabajo con otro para ayudar a su familia a subsistir, cambia por completo cuando comienza a trabajar como cuidadora de un joven millonario, quien quedó paralítico tras un accidente. Poco a poco, se va estableciendo entre ellos una conexión cada vez más íntima. Duración: 1 h 50 min. Ver Yo antes de ti.

Yo antes de ti, tráiler oficial

5. La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt (2025)

Documental/True Crime. El caso de Jodi Hildebrandt, la terapeuta de Utah, cuyo arresto por maltrato infantil junto con la ‘youtuber’ Ruby Franke destapó un retorcido caso de manipulación. Duración: 1 h 41 min. Ver La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt.