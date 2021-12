Una ex de Ben Affleck reveló el sorpresivo comentario que hizo el actor sobre el cuerpo de Jennifer López

Se llama Katie Cherry, tiene 35 años, es compositora de música para películas y, por unos meses en el año 2019, tuvo un romance intenso con Ben Affleck. Ahora, dos años después de esta relación, la mujer decidió dar una entrevista en la que contó detalles de su intimidad con el actor de Pearl Harbor. Y algo más: reveló de qué manera Affleck definió una determinada parte de la anatomía de su actual pareja, Jennifer López.

Cherry contó parte de su historia con la estrella de Hollywood en la revista estadounidense In Touch. Ella dijo que, en junio de 2019, había tomado contacto con el intérprete de Batman a través de la aplicación para emparejar solteros Raya, que es una especie de Tinder para ricos y famosos.

Katie Cherry tuvo una relación con Ben Affleck en 2019, poco después de que él se divorciara de Jennifer Garner Facebook / Cherry

“Hablamos por FaceTime durante cuatro meses antes de conocernos personalmente. No era todos los días, pero sí de vez en cuando”, indicó la mujer, que añadió que, en la primera cita, se encontraron en la terraza de un bar en Santa Mónica, California. Al describir la personalidad de Affleck, Cherry expresó: “Es muy dulce, encantador y súper divertido”.

Luego, dio detalles sobre lo que quería él en ese entonces de una pareja: “Él estaba buscando algo serio, no habló de matrimonio, pero me dijo ‘te amo’ muy, muy rápido. También me propuso que me vaya a vivir con él”.

La compositora musical añadió que se mudó por un tiempo a la mansión del actor. “La mayor parte del tiempo estábamos comiendo cosas ricas y mirábamos películas. Él hacía chistes todo el tiempo, casi que hacía imposible concentrarnos en la película”.

Jennifer López y Ben Affleck retomaron su romance después de casi dos décadas de estar separados FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El inesperado comentario de Ben Affleck sobre JLo

En un momento de la entrevista, Katie fue consultada acerca de lo que opinaba por el retorno de “Bennifer”, la pareja formada por Affleck y López, quienes volvieron a enamorarse en 2021 luego de haber tenido una relación a comienzos de los 2000 y de haber estado separados durante 17 años.

Ben y Jennifer “están en el mismo momento de sus vidas”, reflexionó Cherry. “Él y JLo tienen hijos. A Ben le gusta estar en familia. Está buscando algo profundo, y obviamente se siente muy conectado con ella”, aseveró la ex del actor y director.

Pero al hablar de JLo, la mujer no pudo evitar contar una intimidad acerca de la pregunta que le hizo a su novio de entonces sobre una parte del cuerpo de la actriz y cantante. “Cuando él y yo estábamos juntos, le pregunté a Ben: ‘¿Cómo es el trasero de JLo?’”.

Ben Affleck elogió el físico de Jennifer López en una conversación con su expareja Katie Cherry Grosby Group - OneShotPix/The Grosby Group

Para justificar tan insólita pregunta, Cherry le dijo a la citada publicación: “Tuve que preguntarle. Ella es un ícono. Es increíble”. Luego, dijo que Affleck le respondió con un solo y contundente adjetivo: “Fenomenal”.

En el tiempo en que Cherry salió con el director de Argo, él estaba recientemente separado de la actriz Jennifer Garner, mientras que la cantante de “Let’s Get Loud” tenía una relación con Alex Rodríguez. “Esa fue, literalmente, la única vez que me habló de Jennifer”, sostuvo Katie.

La recaída del actor

Affleck y Cherry protagonizaron un difícil episodio mientras estaban juntos cuando el actor, luego de mantenerse sobrio por un año, tuvo una recaída en su relación con la bebida. Fue la noche del 26 de octubre de 2019. Luego de asistir a un baile de máscaras especial de Unicef en West Hollywood, la pareja se dirigió al casino Commerce. Allí, varios testigos vieron al artista en un notable estado de ebriedad.

En octubre de 2019, Katie Cherry y Ben Affleck protagonizaron una noche penosa en un casino de Los Ángeles In Touch

“Mucha gente se emborracha y juega aquí, pero Ben estaba en otro nivel”, dijo un testigo a In Touch. “No estuvo aquí por mucho tiempo. Estaba con una chica sexy y no vi que nadie lo molestara. Se fueron juntos. Probablemente alrededor de la 1.30“, agregó la fuente, que al hablar de la “chica sexy” se refería, sin dudas, a Katie Cherry.

“Bueno, ya saben, sucede”, dijo el actor a los fotógrafos afuera de la casa de Garner un día después de su aparición en falsa escuadra en el casino. “Es un desliz, pero no voy a dejar que me descarrile”, dijo entonces el actor, que hoy parece ‘encarrilado’, y viviendo un renovado romance con JLo, la talentosa actriz y cantante con un atributo “fenomenal”.