Nelson Castro cuestionó la información técnica disponible sobre la vacuna rusa Sputnik V y consideró que "la duda, en la ciencia construye, no destruye".

Nelson Castro expuso sus dudas en torno a la información técnica disponible sobre la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y dijo que la desconfianza obedece a que fue utilizada "como un elemento de propaganda".

"La información que viene de Rusia es sesgada e incompleta y este es el motivo, no de mis dudas, sino de las del mundo científico en general, razón por lo cual no será utilizada en Europa y en los Estados Unidos", señaló el médico neurólogo.

"El problema de la vacuna rusa es que fue utilizada como elemento de propaganda de Vladimir Putin y este es un problema enorme: cuando la política entra en la ciencia la afecta y la daña, y esto generó un nivel de dudas por falta de información técnica que no está", añadió.

"Es una oportunidad perdida del gobierno argentino porque podría haber convocado a personalidades médicas y mostrar la documentación de que se dispone, y nada de esto ocurrió", alertó en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos).

"Rusia dice que su vacuna es la mejor del mundo pasando por delante datos técnicos. Por ejemplo, dicen que no causó efectos adversos graves y esto no es así. Me consta que la ANMAT tiene datos de casos mínimos, pero graves. Esto hay que informarlo para crear seguridad y que la gente lo reporte al médico. La duda en la ciencia construye, no destruye", consideró.

En ese sentido, remarcó que el estudio preliminar de la vacuna Sputnik V en la Fase II que fue publicado en la revista científica The Lancet "mereció muchas críticas". "Son datos que Carla Vizzotti sabe y no podría mantener una discusión técnica. Esto es lo grave. Si no sale la vacuna de AstraZeneca, Argentina no tiene disponibilidad de otra vacuna, por la complicación del gobierno con Pfizer", subrayó Castro.

Sobre el final, cuando Ernesto Tenembaum le preguntó si pensaba que el ministro de Salud, Ginés González García , o la viceministra Carla Vizzotti, aplicarían la vacuna sabiendo que no era segura, Castro dijo que "por supuesto que no".

"Precisamente por esto me cuesta entender el mal manejo. Tenía las esperanzas de que una vez que el gobierno argentino tuviera los datos se acabaran las controversias. ¿Por qué, si están tan seguros, no abren los papeles y exponen la documentación?", se preguntó.

"La vacuna de Pfizer tuvo dos episodios de alergias en Alaska; Moderna tuvo uno severo en Canadá. Tenemos que alertar a la población no para crear psicosis sino para asegurarnos de que esté atenta ante cualquier tipo de reacciones adversas. Tenemos que asegurar las cadenas de consultas para que la gente tenga las respuestas que corresponden", finalizó.