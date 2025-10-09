Quién es Dai Fernández, la supuesta nueva novia de Nico Vázquez

Desde que Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación tras 18 años de relación, los rumores de que el actor había tenido un affaire con Dai Fernández -su compañera de elenco en Rocky- no tardaron en aparecer; sin embargo, fue la ex Casi Ángeles quien contó que le había sido infiel a su marido. Pese a que con los días las aguas se calmaron, ahora volvieron a circular nuevos rumores sobre la vida sentimental de él.

Según contó este miércoles Paula Varela en Intrusos (América TV), Vázquez estaría listo para blanquear su nuevo romance con Fernández. “La veíamos venir y se vino nomás. En estos días se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández”, indicó la panelista.

“Me dicen que están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe; que él está muy enamorado. Ella ya lo habló con gente de su confianza, gente que trabaja con ellos también ya lo sabe y que en breve se vendría el blanqueo porque no da para más tenerlo oculto“, agregó Varela.

”Ahora lo que me dicen es que si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, la relación y el blanqueo, por lo menos entre ellos dos, del ‘me pasan cosas con vos; a mí también; esto no da para más, vamos para adelante, no tenemos nada que ocultar’, fue después de estar separados“, advirtió en referencia a ambas partes, ya que Dai también se separó recientemente de quien era su pareja, Gonzalo Gerber.

En todo este contexto, varios se preguntan quién es la intérprete de 37 años que, según trascendió, conquistó el corazón de su compañero. Con una sólida trayectoria en el universo del teatro musical, Daiana se consolidó como una artista completa, destacándose en el canto, la danza y la actuación.

La actriz formó parte de exitosas puestas como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan, donde desplegó su destreza sobre las tablas. A la vez, la bailarina exploró el ámbito de la televisión juvenil en ciclos como Disney Junior, Entrelazados y Club 57, lo que amplió su llegada a distintos segmentos del público.

Fue en la obra de teatro Tootsie cuando conoció a Nico Vázquez, ya que ocupó el lugar de Julieta Nair Calvo tras su salida. Fue ahí cuando el actor y director quedó asombrado por su talento y la eligió para su nuevo proyecto: Rocky.

“Es muy loco lo que sucedió”, le contó el mismo Nico Vázquez a LA NACION desde Filadelfia, en noviembre de 2024, sobre la elección de su compañera de elenco: “Dai era la cover de Julieta Nair Calvo, era parte del ensamble de Tootsie. Cuando empecé a soñar con este proyecto la elegí a ella porque es una actriz espectacular y hacía rato que tenía ganas de trabajar y protagonizar una historia con ella. Casualidades de la vida, cuando Julieta quedó embarazada, Dai la reemplazó. Fue muy loco que la vida misma nos haya dado la posibilidad de haber podido trabajar juntos antes de hacer Rocky... Con Dai Fernández tenemos química en escenario”.