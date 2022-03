Karina Mazzocco reaccionó a la vuelta de Roberto Pettinato a la TV: “Ojalá no vuelva a ser el de antes”

Karina Mazzocco reveló hace cuatro años en una entrevista con Luis Novaresio que fue acosada y maltratada por Roberto Pettinato en el ciclo Todos al diván, que se dio en Canal 9 entre 1999 y 2001. “Fue muy difícil trabajar con él dos años”, aseguró la conductora y sus declaraciones causaron impacto en el ambiente televisivo y otras mujeres se sumaron a las denuncias públicas.

En una entrevista reciente con LAM (América TV), Mazzocco se enteró de que Pettinato regresó a la televisión y se quedó atónita con la noticia. “No digas, no sabía. ¿En dónde volvió?”, le preguntó la conductora al periodista del ciclo que comanda Ángel de Brito. “A C5N, un programa que se llama Hemos probado de todo”, le explicó el movilero. “Me dejás helada”, remarcó y se sorprendió incluso con el nombre del programa.

Karina Mazzocco reaccionó a la vuelta de Roberto Pettinato a la televisión

La conductora de A la tarde (América TV) reflexionó que “queda mucho por andar todavía, mucho por recorrer” y aseguró que el regreso de su excolega a la pantalla chica le parece “increíble”.

“Yo sabía que él seguía trabajando en radio. No tiene ninguna denuncia formal en la Justicia, que yo sepa. Han sido todas denuncias mediáticas pero creo que no tiene ninguna presentada”, sostuvo Mazzocco y el periodista confirmó que está en lo cierto. De cualquier manera, aclaró que comprende la situación. “Entiendo, él tiene que trabajar, tiene que seguir laburando, lógicamente. Tiene que facturar, seguramente tiene muchas cosas que mantener, pero me dejás boquiabierta”, afirmó.

Karina Mazzocco no puede creer que Roberto Pettinato haya vuelto a la televisión (Foto: Instagram @karinamazzocco)

También explicó que más allá de su situación personal con el conductor, ella no pide que lo cancelen. “Cancelado no está y yo no pediría que lo cancelen tampoco. Ya está, hay otras cosas de las que hablar. Yo lo que tuve que decir, lo dije en su momento. Se me ocurre que nadie va a tener que pasar los momentos espantosos que hemos que tenido que pasar las mujeres que hemos trabajado al lado de él”, indicó Mazzocco.

Y agregó: “Me parece que el trabajo ya está hecho. Si ahora llega a aparecer una nueva denuncia, y bueno, ya hemos avisado”.

Respecto a la posibilidad de que los años y el nuevo contexto cultural lo hayan hecho modificar su conducta, la conductora opinó que hay que darle una oportunidad. “Ojalá haya cambiado, ojalá deje de hostigar a sus compañeras de trabajo. Ojalá, es una nueva etapa, ¿por qué no? Hay que darle la oportunidad a él y a otras personas que pasen por situaciones similares”, reflexionó la conductora. Y aseveró: “Ojalá que no vuelva a ser el de antes porque no se lo recomiendo a nadie”.

Roberto Pettinato volvió a la televisión con Hemos probado de todo, por C5N (Foto: Captura de TV)

En la entrevista de 2018 en la que Mazzocco decidió hacer públicas las situaciones de acoso que sufrió por parte Pettinato, sostuvo: “Yo soy una cultora del bajo perfil en mis más de 20 años de camino andado y nunca había dicho nada al respecto. Hoy a la tarde pensaba: ‘¿si Novaresio me pregunta acerca de este tema?’. Y se me cruzaban por la cabeza la familia de Pettinato, sus hijos, su mujer… ‘¿Qué digo?’. Me preocupa lo que piense su familia, pero más me preocupan todas las denuncias que se hicieron hasta el momento. Esa película la vi”, dijo.

Además, reveló que cuando quiso ponerle un límite a la conducta de su excompañero, la situación empeoró. “A mí me pasó que por poner el límite después fue peor. No solo el acoso; el maltrato, el destrato y la descalificación”, detalló. Y remarcó que decidió hablar para evitar “que lo haga con otras personas”.