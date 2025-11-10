La irónica respuesta de Paula Robles cuando le preguntaron por la interna del clan Tinelli

Luego de compartir una serie de posteos en Instagram, Paula Robles rompió el silencio y habló de la interna que atraviesa el clan Tinelli. La mamá de Juana y Francisco Tinelli, hijos del famoso conductor, eligió utilizar una ironía para describir cómo vive la polémica que envuelve a una de las familias más famosas del país y que le toca muy de cerca.

La declaración de Robles tuvo lugar este fin de semana. “¿Cómo estás?”, le preguntó el periodista de eltrece luego de abordarla el sábado en la puerta del teatro El portón de Sánchez, donde protagoniza junto a Lali Rosetti la obra de Juliana Verdenelli Ahora vos. “Bien”, respondió, escueta y sin ánimos de hablar. “¿Cómo estás viviendo este momento tan especial para la familia?”, le consultó entonces la movilera de Infama, y su respuesta sorprendió a todos. “Ah, hermoso”, disparó con ironía y soltó una carcajada. Luego dijo que Juana está bien y que con Marcelo “se están comunicando”.

La insistencia de la prensa por una declaración más contundente de Robles no terminó ahí. Una vez que terminó la función, la encararon en la calle. “No tengo nada que decir. Simplemente, vengan a ver la obra y ahí dice todo”, soltó. “En serio. Perdonen”, dijo antes de subirse al auto y luego de pedir que la dejaran tranquila y decir que no tenía intenciones de hablar.

El martes pasado, Robles decidió usar su cuenta de Instagram para sentar posición. A través de una historia temporal, la segunda esposa de Tinelli posteó una imagen seguida de una polémica frase. “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”, esta cita corresponde a un verso de Oscar Wilde que Robles utilizó para sintetizar de cierta manera lo que piensa sobre la situación que tiene en vilo a su hija.

Alejada de los medios y la exposición mediática, la bailarina no dudó en proteger a Juana, quien acusó recibo y respondió a dicha publicación. “El egoísmo enferma”, lanzó, seguido de un emoji del tiro al blanco, como dando a entender que la frase se adecuó perfectamente a lo que ella siente internamente.

Horas más tarde, Robles volvió a la carga con otra cita literaria, esta vez de Alejandro Jorodowsky. “Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera”, completó Robles, que acompañó el posteo con una foto de un árbol sin hojas.

La interna familiar quedó al descubierto la semana pasada cuando Juana publicó un comunicado en el que contó que sufre amenazas desde hace un tiempo. El texto despertó una ola de rumores sobre la relación padre-hija. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, lamentó Juana.

Marcelo Tinelli se hizo eco del descargo de su hija y vía Instagram subió una historia temporal dando su versión sobre los hechos. “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, comenzó el conductor de Estamos de paso por el canal de streaming Carnaval.

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, siguió el conductor, visibilizando la problemática que expuso su hija.

En esa misma línea, cerró: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

Hoy, Tinelli volvió a hablar del tema, esta vez en un audio que le mandó a Moria Casán en el debut de su programa de eltrece. “Quiero en este momento cuidarme un poco de no aparecer y generar cosas peores”, expresó. “Confío en que va a estar todo bien”, completó, con la voz calma y sin dar más detalles de su día a día.