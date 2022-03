Las parejas de Enrique Pinti: el misterio mejor guardado del artista

Enrique Pinti murió este domingo a la madrugada, a los 82 años, tras algunas complicaciones de salud que lo obligaron a ser internado de urgencia a principios de marzo en el sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. El capocómico siempre fue muy celoso de su vida privada y se ocupó de mantenerla bajo estricta reserva. De hecho, nunca presentó en sociedad a ninguna pareja, ni trascendió ningún tipo de romance en los medios. Y cuando le preguntaban por el amor, aseguraba que jamás lo había sentido.

“Nunca me he enamorado, pero me he calentado como pava de lata. Cinco veces por minuto, pero nunca me enamoré de nadie”, remarcó Pinti en una entrevista de 2015 en El diario de Mariana (eltrece).

"Nunca me he enamorado", decía Enrique Pinti cuando le preguntaban por el amor (Foto: Alejandro Guyot/LA NACION) Alejandro Guyot - LA NACION

“Todo el mundo dice ‘pobre Enrique, es como Borges, que no conoció el amor’. Yo digo ‘¡miráme cómo tiemblo!’”, agregó con su humor característico y explicó que en el pasado tenía una idealización del amor, probablemente producto de los culebrones que miraba su mamá. En esa oportunidad, remarcó además que no estaba solo. “Estoy rodeado de gente a la que amo y quiero. También uno puede tener sus revolcones, que también te llenan la parte de la libido”, sostuvo el creador de Salsa Criolla.

No obstante, en diálogo con LA NACION afirmó que sí experimentó una sensación cercana al amor cuando era adolescente. “A los 16, 17 y 18 años. Ay, qué lindo que es, me decía, qué lindo que es. Con respecto a tal o cual. Pero eran todas fantasías porque nadie me respondía con hechos a mi enamoramiento. Y yo no iba a ir a atacar, de ninguna manera”, aclaró el capocómico en una entrevista de 2019.

"El amor no es para mí", la revelación de Enrique Pinti cuando era adolescente (Foto: Marcelo Gómez/LA NACION) MARCELO GOMEZ

Pinti se sentía inseguro de sí mismo y se veía “horrendo, feo, gordo y fofo”, sostuvo. “Fue ahí que me dije ‘el amor no es para mí’. Yo era muy primitivo, pensaba que solo la belleza podía provocar el romance; que el romance solo era para gente hermosa, divina y perfecta, para una Barbie y un Kevin. Un concepto obviamente equivocado, pero que de alguna u otra manera me acompañó toda la vida”, explicó a este medio. “El teatro fue y es mi gran amante”, agregó.

En una entrevista con Incorrectas (América TV) de 2018, el actor aseguró que nunca tuvo pareja y reveló cuándo perdió la virginidad. “La primera vez estaba solo y la segunda vez fue borracho”, confesó entre risas. El humorista dijo que fue muy difícil darse cuenta de lo que había hecho y que se preguntó muchas veces: “¿Qué hice?”. También sostuvo que, en ese entonces, llevaba más de siete años sin sexo por culpa de la diabetes. El actor padecía esa enfermedad desde 2015, y también sufría problemas circulatorios en sus piernas.

Enrique Pinti siempre fue muy celoso de su vida privada y se ocupó de mantenerla en estricta reserva (Foto: Mariana Araujo/LA NACION) Mariana Araujo - LA NACION

Luego de permanecer 22 días internado en el Otamendi producto de una descompensación que sufrió en su casa, Enrique Pinti murió en la madrugada de este domingo. La confirmación llegó horas más tarde a LA NACION por el empresario teatral Carlos Rottemberg. Lo velarán este lunes en el Multiteatro Comafi.