Los casos positivos de coronavirus en la televisión argentina obligan a los programas a reinventarse día a día, y esta semana le tocó a Fantino a la tarde. Después de que se confirmara que una productora dio positivo, Alejandro Fantino y todo su equipo debieron prepararse para salir al aire desde sus hogares. Al inicio del ciclo, el conductor mostró su casa con algunas particularidades que llamaron la atención.

Detrás del presentador, se destacaron tres elementos entre el decorado. "Tengo a mi lora que se está acomodando las plumas ahí al costado, a un stormtrooper de Star Wars que me protege un trooper, y a Iron Man que es uno de mis personajes de cómic preferidos", enumeró el conductor.

Después de la introducción, Fantino explicó lo que sucedió en el canal, para llevarle tranquilidad a su público. "Hace un tiempo les dije que era muy factible que la televisión argentina caminara por este lugar, haciendo teletrabajo y programas desde la casa. Eso realmente pasó, hoy nos toca estar en casa porque se activó el protocolo por una compañera, Débora, a la cual le hicieron el hisopado y dio positivo de coronavirus. Ella trabaja en la productora, Jotax, en la parte de producción", contó.

Mientras en la pantalla se podía ver al resto de los panelistas, cada uno desde su hogar, el conductor afirmó que la productora se encuentra bien y que deberán trabajar así por dos semanas. "Lo fundamental y lo importante es que ella está bien. Si bien no tenemos contacto estrecho con Deby, que está más bien ligada al control y además trabaja siempre con mucho cuidado usando protectores, esto es lo que nos toca seguir: por 14 días debemos hacer nuestro programa desde casa", reveló Fantino.

Los juguetes de la infancia de Fantino

La actual pareja de Alejandro Fantino, la modelo Coni Mosqueira publicó en su Instagram un video en dónde se puede ver al conductor con un cofre con sus juguetes de la infancia. "Estos son lo juguetes con los que yo me crié. Esto me lo regaló mi mamá cuando tenía 5 años. Me acompañaron cuando era chiquito y se los quiero regalar a mis hijos", dijo con emoción mientras tenía en su mano un auto amarillo.

Fanático de las películas de Star Wars, Fantino había olvidado uno de los tesoros más preciados de cualquier coleccionista: una figura de acción de uno de los héroes de la saga. "¡No! Mirá lo que tenía: Obi-Wan Kenobi. Con este jugaba cuando era chiquito. ¡Me vuelvo loco!", dijo entusiasmado el animador.

Mosqueira aportó un poco de humor y se hizo la desentendida. "¿Hugo qué? Wanchope", acotó entre risas la novia de Fantino.