Laura Laprida recordó a su hermana Geni, que falleció el año pasado

4 de agosto de 2019 • 00:50

En junio del 2018, tras una pelea de más de dos años contra un cáncer de mama, falleció Eugenia Laprida de Bustos, la hija mayor de la Trilliza de Oro que lleva su mismo nombre. Invitada al programa PH: Podemos Hablar, su hermana Laura Laprida recordó con unas dulces palabras a " Geni", tal como la llamaban sus seres queridos.

"Lloro todos los días extrañando a mi hermana", expresó la actriz cuándo el conductor del programa preguntó quiénes habían llorado en los últimos días. "Ella era mi hermana, pero en algún punto era como mi madre porque se re ocupaba de nosotros. Mamá y papá trabajaban mucho y ella tenía como un instinto que nos apañaba, nos ayudaba a hacer la tarea... era como una bola de amor", explicó.

Sin querer entrar en muchos detalles, y tratando de esquivar el tema, Laura reconoció que le cuesta mucho vivir sin su hermana, que tenía tan solo 34 años y era madre de dos niños. "Seguir sin ella es duro, difícil".

Además, contó como expresar sus sentimientos la ayuda a sobrepasar el momento. "Soy una persona que no llora mucho, soy bastante fría, pero después de esto te lloro en cualquier lado", contó a corazón abierto. "No hay nada más lindo que llorar en familia y compartir. No hay que pedir perdón por llorar, ni hay que esconderse, sino que hay que sacarlo".