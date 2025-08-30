Aseguran que Federico Bal estaría en pareja nuevamente: quién es la famosa que lo conquistó

Agosto fue un mes de muchas ruptuas: Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis tras 18 años de relación, Micaela Tinelli terminó su relación con Lisandro ‘Licha’ Martínez, Paloma Silberberg descubrió a Nicolás González siéndole infiel y Fito Páez y Eugenia Kolodziej le pusieron punto final a su noviazgo. Sin embargo, en algunos casos también surgió el amor. En las últimas horas, trascendió que quien estaría nuevamente en un vínculo sería Federico Bal y se conoció el nombre de la actriz con quien saldría.

Según reveló Yanina Latorre en la emisión del viernes 29 de agosto de Sálvese quien pueda (América TV), Bal y la actriz Evelyn Botto estarían juntos. “¡Me encanta!“, exclamó Fede Popgold al escuchar esto. Acto seguido, Majo Martino sumó: ”¡Qué buena pareja!“.

Según Sálvese quien pueda, Fede Bal estaría saliendo con Evelyn Botto (Foto: Instagram @balfederico / @evelynbotto)

“Imagino una pareja muy fogosa y muy sexy. Me gusta esta pareja”, sostuvo Yanina Latorre. En cuanto a los detalles del vínculo, la conductora dijo que fueron a ver Rocky, la obra de Nicolás Vázquez en el Teatro Lola Membrives. “Estuvieron juntos, los vieron”, comentó la conductora. En esta misma línea, dijo que Bal y Botto habrían mantenido encuentros íntimos en el pasado, pero ahora habrían retomado el vínculo.

Hasta el momento, ni la actriz ni el conductor se pronunciaron respecto a los rumores de romance.

En el pasado se vinculó a Bal con Fátima Florez Mauro V. Rizzi

En cuanto a las recientes relaciones de Federico Bal, a principios de este año se lo relacionó sentimentalmente con Fátima Florez, con quien coincidió en Miami en los premios Martín Fierro Latino. “Se juntaron a cenar y después a bailar en Miami, y pasaron la noche juntos”, dijo Matías Vázquez en Puro Show (eltrece). Asimismo, señaló que tras terminar de hacer temporada en Villa Carlos Paz, se habrían reencontrado en el departamento de ella en Palermo y “los vecinos se quejaron por los ruidos”.

A partir de estos rumores de romance con Bal LA NACIÓN le consultó a Fátima Florez por su vida sentimental y dijo: “Desde que terminé mi anterior relación [con el presidente Javier Milei] estoy en modo Shakira, disfrutando de mi soltería”.