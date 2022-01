Le escribió a Sebastián Ortega para quejarse por El Marginal, pero cometió un error garrafal

Hace menos de una semana, se estrenó en Netflix la cuarta temporada de la exitosa serie El Marginal y rápidamente se convirtió en una de las más vistas por los espectadores. A pesar del éxito, algunas personas cuestionaron algunos cambios que tiene la nueva producción.

Trailer de "El marginal", temporada 4 - Fuente: Netflix

La primera temporada de la serie se estrenó en la Televisión Publica en 2016 y la fama internacional la alcanzó cuando la conocida plataforma de streaming Netflix la sumó a su catálogo.

En medio del revuelo de la nueva entrega de la producción, un usuario de Twitter fue confundido con el creador de la ficción y compartió una queja que le llegó por parte de uno de los televidentes que no estaba contento con el cambio de la cortina musical de la serie. El usuario, Sebastián Ortega, tiene el mismo nombre que el director, productor y guionista de la serie producida por Underground Contenidos.

“Cosas que te pasan si tenés un homónimo famoso”, escribió en su cuenta de Twitter Sebastián Ortega, periodista, junto a una captura de pantalla de un mensaje que le llegó a una de sus redes sociales y que no tardó en viralizarse.

Cosas que te pasan si tenés un homónimo famoso pic.twitter.com/XZnfa3Xlp9 — Sebastián Ortega (@ElFantasista_) January 22, 2022

El mensaje se lo envió un televidente que no estaba conforme con que L-Gante cantara la cortina musical de la serie.

“Con todo respeto, lo peor que pudieron hacer en El Marginal es poner de intro la música del L-Gante Keloke. Era mejor poner la música que se ponía antes, villera o la de ‘no me puedo ir, no puedo escapar’ (canción de Sara Hebe). Lo peor que hicieron”, escribió el televidente cuyo nombre no trascendió.

Algunos usuarios reaccionaron rápidamente al tuit del periodista.

Ayer en la sala de espera para un estudio médico llamaron a Carlos Menem, era un pobre señor al que lo deben boludear todos los días de su vida — Redapollo (@redapollo1979) January 23, 2022

perdón falté a la clase de lengua, que era un homónimo? pic.twitter.com/Vk08She54O — juanchi (@juanchibroo) January 23, 2022

La canción de Sara Hebe, El Marginal, debutó en 2016 y desde entonces los seguidores de la serie la asocian automáticamente a ella. Pero, en la última entrega, la canción de apertura estuvo a cargo de L-Gante, Pablo Lescano y Bizarrap.

Pinta es el nombre de la nueva cortina musical de El Marginal. La canción ya fue visualizada en YouTube por más de 2 millones de usuarios.