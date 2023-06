Quién se fue de MasterChef este domingo 4 de junio

escuchar

Este domingo 4 de junio, se celebró la novena gala de eliminación en MasterChef (Telefe) y un participante debió abandonar la cocina más famosa del país. Aunque, en esta ocasión, se trató de la segunda vez que se despedía del programa conducido por Wanda Nara, ya que fue reelegido para regresar al reality previamente por sus compañeros, hace tan solo una semana. La prueba final se debatió entre Juan Ignacio Feibelmann y Aquiles González, pero el jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis tomó su decisión.

Junto a Estefanía Herlein y Antonio López, Nacho regresó a las cocinas de Telefe, luego de que Candela y Francisco le dieran su voto por “afinidad” y “amistad”. Pero, una semana después de su vuelta, el coordinador de contenido audiovisual volvió a abandonar MasterChef, al presentar una receta que no convenció a los jueces.

Juan Ignacio fue el último eliminado de MasterChef

“Fui al frente confiado y seguro porque el plato estaba hermoso”, señaló el concursante, a quien le otorgaron el apodo del “rey de la pasta”. El joven presentó una mezzaluna rellena de brócoli con manteca de hierbas, pero su receta no terminó de convencer al jurado. “El relleno hace mucho ruido, tiene poca consistencia y parece que queda vacío”, sentenció De Santis. Martitegui apuntó contra la recurrencia en su especialidad. “Tenés que hacer una cosa distinta cada vez que venís. Estamos en un problema entre lo reiterativo y la falta de sabor”, añadió Martitegui.

Juan Ignacio presentó una mezzaluna rellena con brócoli Telefe

El exparticipante se abrazó a su rival y se despidió del resto de sus compañeros. “¿Quién me hace la pasta ahora?”, expresó el juez italiano. “Quien a pasta mata, a pasta muere. Me voy conforme, porque el plato de hoy me gustó mucho. Esperemos que esto traiga posibilidades en un futuro”, señaló Feibelmann.

Una amarga sorpresa en MasterChef

El programa de MasterChef no solo involucra una competencia culinaria para consagrarse ganador del reality, también se desarrollan divertidas anécdotas o inesperadas revelaciones entre los participantes, quienes establecen vínculos de amistad. En la última edición, fue Wanda Nara la que se llevó una amarga sorpresa ante un comentario de los miembros del jurado.

Ante la presentación de un plato de Aquiles, todos los asistentes aplaudieron de manera efusiva. La conductora se sorprendió con el gesto y consultó si había un motivo oculto. “Nos queremos mucho”, señaló el participante. Pero Nara se adelantó: “¿No será que mandás poemas que los motivan sentimentalmente?”, advirtió.

ARCHIVO-. Wanda Nara descubrió que el jurado tiene un grupo al que ella no pertenece

Resultó que González, efectivamente, le envía distintos poemas todas las mañanas a sus compañeros. “Mis abuelas me mandan siempre los buenos días, las bendiciones, y yo las reenvío”, contó. La conductora instó a los miembros de jurado a adquirir esa práctica: “Eso tenemos que cambiarlo nosotros, ninguno manda ninguna bendición”.

Pero, para su sorpresa, no era como ella pensaba y Betular señaló que sí reciben estos mensajes entre ellos: “A mí, me la mandan a la mañana”. “Entre nosotros nos mandamos”, agregó Martitegui. Nara, por su parte, mostró curiosidad ante la información: “En el grupo que estoy yo, no mandan nada”. “Ah, pero tenemos otro grupo que es solo de nosotros”, reveló el jurado.

LA NACION