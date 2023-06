Nazarena Vélez apuntó sin filtro contra Federico Bal: “No la puedo pilotear”

escuchar

A lo largo del tiempo, Federico Bal demostró que no da puntada sin hilo. Si bien su historial de conquistas es extenso, todo parecía indicar que su relación con Sofía Aldrey iba en serio, hasta que salieron a la luz sus reiteradas infidelidades, lo que le valió el odio y rechazo de muchas. Si bien intentó alejarse de los escándalos, recientemente recordó un polémico tuit que hizo hace 10 años, donde se refería a sus “capacidades sexuales”. El viernes por la noche en LAM (América) Nazarena Vélez le respondió en vivo sin pelos en la lengua: “Me da asco”.

En 2015, Bárbara Vélez - hija mayor de Nazarena - comenzó la que sería una polémica y conflictiva relación con Bal. Si bien hubo amor y hasta posibilidades de campanas de boda, los celos, reproches y peleas pudieron más y terminaron en la justicia: ella lo denunció por violencia de género y, él, por hurto y lesiones menores. Finalmente, el juez a cargo de las causas sobreseyó a ambos.

Federico Bal y Bárbara Vélez comenzaron su relación en febrero de 2015 Instagram

Pero, el pasado marzo, el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri estuvo en el ojo de la tormenta. Su novia, Sofía Aldrey, se enteró de que le era infiel con varias mujeres, incluidas figuras de la farándula. “Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas a las tres de la mañana cuando las minas se iban”, reveló meses atrás Yanina Latorre.

Sin embargo, ahora, Bal volvió a ganarse el rechazo de muchos tras celebrar el “aniversario” de un polémico posteo que hizo en Twitter hace 10 años, donde hacía referencia a su “habilidad sexual”. El viernes por la noche, en el programa que conduce Ángel De Brito, compartieron los escandalosos mensajes que subió en las redes durante los últimos días. Esto abrió un intenso debate no solo sobre Bal, sino también sobre Carmen Barbieri.

En este contexto intervino Nazarena Vélez, quien lleva años enemistada con la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) a raíz de la conflictiva relación que tuvieron sus hijos. Al ver el informe, aseguró que le daba un poco de “vergüenza ajena”. En este sentido, en un momento del debate, De Brito, a sabiendas de los sentimientos de su angelita hacia Bal, le preguntó que le generaba todo esto, ya que en cierta forma estaba involucrada.

Nazarena Vélez apuntó contra Federico Bal

“A mí, me da asco”, lanzó la actriz sin vueltas. “Él me da asco, todo me da asco porque me remueve cosas dolorosas, entonces me da un cierto rechazo”. En esta misma línea continuó: “Y me parece hasta una burla para todas las personas a las que le hizo daño: ‘Y sí, soy drogadicto, golpeador...’ La verdad a mí me da asco y rechazo. Pero entiendo que está muy bien que se trate”.

Si bien Marixa Balli reflexionó en que para ella hoy ya es una etapa cerrada, dado que su Barbie está casada con Lucas Rodríguez y son padres de Salvador. Vélez coincidió, pero hizo una aclaración al respecto: “Cuando hablas de violencia, que es el caso, no lo borré un ca***o. Yo lo detesto, no lo puedo pilotear. Pero está bueno que se trate, lo repito, para que no siga lastimando personas”.

“Sacando a Barbie, porque tiene un presente hermoso y todo, Sofía y tantas otras chicas la pasaron mal. Es fea la humillación”, sentenció.

