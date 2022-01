Leah Behn, la royal de Noruega que se convirtió en estrella de TikTok: consejos de belleza y una tragedia familiar

Leah Behn, nieta del rey Harald de Noruega, no conforme con los parámetros establecidos dentro de la familia real, decidió hacer su propio camino profesional y dedicarse a ser una estrella de TikTok.

A diferencia de sus primos, entre los que se encuentra la princesa Ingrid Alexandra, Leah no tiene un papel oficial en la familia real ni ningún título, pese a que ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono. La hija de la princesa Marta Luisa de Noruega y el difunto Ari Behn, comparte a menudo vídeos de su estilo de vida para sus más de 120.000 seguidores. Su madre, la princesa Martha de 50 años, también ha aparecido en sus posteos, bailando junto a ella con un jersey navideño durante las últimas fiestas.

En otro de los clips más populares, Leah cita una escena de la serie Gilmore Girls y comparte una serie de lindas fotos con su madre. “Mi máxima inspiración proviene de mi mejor amiga, la mujer deslumbrante de quien recibí mi nombre y mi sangre vital, Martha Louise. Mi madre nunca me impidió hacer lo que yo quiera hacer. Ella llenó nuestra casa de amor, diversión, libros y música, incansable en sus esfuerzos por darme modelos por seguir, desde Jane Austen hasta Eudora Welty y Patti Smith”.

Aunque su fuerte dentro de la plataforma más elegida por los jóvenes, es la de dar consejos de belleza. Hace poco tiempo, se llevó el premio a la mejor influencer de belleza del año en los Vixen Awards de Noruega, tras haber debutado en la alfombra roja en el evento que organizó Kylie Jenner para Kylie Cosmetics.

En sus tantas publicaciones, se resaltan aquellas en las que apela a una gran creatividad para replicar maquillajes de personajes de películas. Desde el de Natalie Portman en El Cisne Negro a El Grinch, protagonizada por Jim Carrey. Leah también crea vídeos para sus 11.300 seguidores de YouTube, y gracias a uno de los más recientes supimos que pasó las navidades en Los Ángeles, donde reside Shaman Durek, el novio de su madre.

La joven es la mediana de las tres hijas que la princesa Marta tuvo con Ari Behn, entre las que también se encuentran Maud, de 18 años, y Emma, de 13. Cuando la pareja se casó en 2002, Behn declinó la posibilidad de tener un título real, algo que la pareja también decidió para sus hijos. Se separaron en 2016, antes de divorciarse definitivamente en 2017. En una entrevista con Vanity Fair en 2020, Martha Louise reveló su confusión tras el suicidio de su exmarido Ari Behn el día de Navidad de 2019 y reveló su malestar porque ella y su novio, Shaman Durek Verrett, fueron culpados por su muerte.

“Decían que fue mi culpa y la culpa de Durek, que si no hubiera sido por Durek, esto no habría sucedido. Tuve tanta suerte de tener el apoyo de mi actual marido, mi familia y amigos a nuestro alrededor, pero es un vacío. “De repente, era una madre soltera. El dolor, la ira, la autocompasión, la tristeza por no volver a verlo… es devastador”, aseguró la princesa.