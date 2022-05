Lejos de las cámaras, Matías Santoianni reveló su radical cambio de vida: “No me da vergüenza, es trabajo”

El 2020 fue un año complejo para todo el mundo, tanto a nivel psicológico como anímico y, en muchos casos, laboral. Fueron varios los rubros que se vieron duramente afectados por el aislamiento: y el artístico no se salvó. Con los teatros cerrados, las grabaciones frenadas por tiempo indeterminado y los eventos multitudinarios inhabilitados, todos aquellos que se ganaban el pan con el entretenimiento debieron comenzar a buscar nuevas formas de mantenerse. Matías Santoianni fue uno de ellos y, a pesar de que las medidas de prevención sanitarias se flexibilizaron, decidió continuar con su nueva forma de vida.

Durante Mitre Live, el ciclo de entrevistas por vivos de Instagram conducido por Juan Etchegoyen, el actor recordó los comienzos de la cuarentena estricta y reveló que, a pesar de todo, no fue tan negativa para él.

“Yo tengo una casa grande y la pandemia no la sufrí tanto, no tengo hijos ni tampoco pareja y me llevo bien con la soledad. No es lo mismo estar solo que convivir con chicos o con una pareja. Todos los días encontrarte con esa realidad que no es la que tenemos siempre porque te vas a trabajar temprano y volves a ver a tu familia a la tarde noche, por eso tanta separación”, manifestó.

Matías Santoianni realizó un radical cambio de vida

En cuanto al impacto en lo laboral que tuvo la pandemia por Covid-19, aseguró que pudo arreglarse bien gracias a un negocio que puso en práctica. “Hace poco puse un emprendimiento de una tienda naturista de productos orgánicos que se llama ‘Castaña y maní', que está en redes, y eso me da un dinerito aparte. Hace como dos años lo armamos y funciona muy bien. Me gusta hacerlo porque es algo orgánico que sale de la naturaleza y hoy está muy en auge, y eso me ha dado buenos frutos”, detalló.

Matías Santoianni abandonó el mundo de la actuación y se dedica a la venta de productos orgánicos

Y agregó: “Yo entrego un pedido y no tengo problema con eso. El artista es muy mentiroso en eso, cuando vos te encontrás con uno, la casa y el auto no es de él, las extensiones se le caen... yo trato de ser lo más honesto posible”.

Incluso aclaró que no le da vergüenza admitir que puso un freno al mundo de la fama para dedicarse a este tipo de trabajo y que sus clientes se sorprendes mucho cuando lo ven. “La gente pide online por la pagina y yo se los alcanzo. A veces pasa que la gente me dice: ´Qué parecido al actor, ¿no sos vos?´. Y yo le digo que sí, no me da vergüenza. Es trabajo y lo hago bien, me gusta hacerlo, no tengo inconveniente. Es más, me encargo más de llevar los pedidos y me ha pasado que te piden selfies y yo me saco, no tengo problema. Sigo siendo el mismo pibe de Castelar”, relató, divertido.

“Esto para mí es un trabajo, que disfruto. Soy agradecido y bendecido de hacer algo que realmente me gusta. Hay mucha gente que no puede trabajar de lo que le gusta, que está a lo mejor abocada a un trabajo de ocho, nueve horas y está frustrado en la vida porque no puede ser lo quiere ser. Tener esta bendición de trabajar y de hacer lo que nos gusta, a mí me da alegría”, sentenció a modo de cierre.