Fátima Florez imitó a Yanina Latorre en LAM y reveló qué es lo que más envidia de la panelista

Fátima Florez sorprendió al aire de Los ángeles de la mañana (eltrece) con una divertida imitación de Yanina Latorre, una de las panelistas del ciclo. La talentosa humorista fue invitada al programa para hablar sobre su próximo espectáculo, “Fátima es camaleónica”, con el que hará temporada de verano en Mar del Plata, y protagonizó un hilarante cruce con la “angelita”.

“Me aburro de la cosa estática, entonces voy metiendo y agregando personajes todo el tiempo”, explicó la actriz que hará su debut el 19 de diciembre en el teatro Roxy de la ciudad balnearia.

Reconocida por sus imitaciones de personalidades de la política y famosas, las panelistas del ciclo no dudaron en pedirle que demuestre su talento en cámara: “Hacenos uno ahora”, le pidió Latorre a Flórez, sin pensar que la iba a imitar a ella.

Fátima Florez imitó a Yanina Latorre y la panelista reaccionó en vivo

“Ay, reina, nada, ¿cómo estás, amora?”, comenzó a decir la humorista con la voz y los gestos de Yanina. “Estamos parecidas, ¿no? Tenemos como el mismo lookete”, agregó ante la mirada atónita de la imitada. “¡Me da impresión!”, reaccionó la periodista y no pudo contener la carcajada.

“Ojalá tuviera la misma cuenta millonaria que vos, pero bueno nada...”, continuó Florez, y cerró: ”Sos todo lo que está bien, me encanta todo. Chicas, las amo, no son tan hijas de pu...”.

El tenso encuentro entre Yanina y Rocío Oliva

Yanina Latorre contó este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece) que asistió al festejo de cumpleaños de Ana Rosenfeld y se encontró con Rocío Oliva, con quien mantuvo un encuentro picante.

La exnovia de Diego Maradona está enojada con la periodista por su cobertura sobre la muerte del astro. Según explicó Latorre, ella no la quiso saludar en el evento. “Nos divertimos un montón. Ella (Rosenfeld) estaba en la mesa con Rocío Oliva, que obviamente, no me saluda. Pobre piba. No sabés lo que fue el encuentro. Pesada. Todo lo que se cuenta acá de ella y de Maradona es información. Lo que haga de su vida me importa tres pitos, no uno”, aseguró.

Yanina Latorre reveló su tenso encuentro con Rocío Oliva: "Pendenciera"

Luego, describió cómo fue la situación y en qué lugar se vieron las caras frente a frente. “Ella te mira pendenciera, como que si te acercás un rato más, te faja. Yo salgo del baño, me la encuentro enfrente, y le digo ‘qué hacés’ y seguí de largo. Me fulminó y me miró de arriba como diciendo: ‘Salí porque te la doy’. Código tumbero. En la radio me hizo lo mismo. Besitos”.

También reveló cuál fue el outfit que eligió Oliva para la ocasión. “Fue vestida con un vestido Chanel. Que se olvide de comprarse otro”, la chicaneó.