Florencia Bertotti y Federico Amador, un amor que nació en medio de fuertes turbulencias y se afianzó contra viento y marea

La historia de amor entre Florencia Bertotti y Federico Amador empezó primero en la ficción y a los pocos meses se hizo realidad.

Cuando empezaron a grabar Niní, la tira que Telefe estrenó en 2009, los dos estaban en pareja: Flor había sido mamá de Romeo recientemente, y hacía diez años que estaba con Guido Kaczka, que además era el productor de Niní. Y Federico estaba en pareja con la exbailarina María José Becherucci y ya habían nacido también sus dos hijos, Ciro y Vito.

El amor entre Flor y Federico crecía al ritmo del romance entre Niní y el embajador Tomás Parker, sus personajes de ficción. En ese momento fue un verdadero escándalo pero, fieles a su perfil bajo, ninguno de los involucrados salió a hablar.

Niní, el programa donde la ficción se terminó haciendo realidad para Florencia Bertotti y Federico Amador Archivo

Ambas parejas se separaron, y Bertotti y Amador formalizaron su relación recién cuando se despidieron de la tira, en marzo del 2010 . En una oportunidad, la actriz declaró: “No tenemos una fecha exacta de aniversario. Fue en marzo, ponele. Y hace unos años dijimos ‘somos dos chotos, no puede ser que no sepamos el día’. Y pusimos uno nuevo, pero no me acuerdo cuál es. Somos los dos un desastre en eso”.

Si bien en ese entonces ninguno habló del romance, un tiempo después el actor contó que “los años ayudaron a calmar las aguas. El tiempo todo lo acomoda. Además, soy un convencido de que uno siempre recibe lo que da. En este caso, también fue así, no hubo mala leche de nadie y mi exmujer lo sabe perfectamente , tanto que al día de hoy tenemos un muy buen diálogo y mis hijos están fantásticos. Y Flor es una persona muy generosa que primero se busca el bien del otro, aún si eso implica hacer un pequeño sacrificio propio. Estamos muy felices juntos”.

¿La fórmula de la felicidad?

La pareja siempre se muestra unida y divertida y, según parece, encontraron la fórmula de la felicidad: “Para mí es el día a día, compartir un vino, conversar. Esos son los festejos y la celebración del amor en general; de verdad lo siento así. Obvio que festejamos el Día de los Enamorados, pero tampoco nos regalamos mucho”, confesó tiempo después la actriz.

Acto seguido, reveló: “Siempre fuimos más de escribirnos cartas: una vez me dejó una enrollada adentro de un anillo que me regaló. O quizás yo le dejo armada una picada, porque sé que le gusta, con una notita. Los dos somos románticos, pero más desde el lado del gesto. No necesitamos armar una cita con velas y música de fondo, porque cocinar juntos en casa y contarnos lo que hicimos en el día es un planazo Respetamos mucho nuestros momentos y los buscamos. Los dos trabajamos para que la relación sea armónica. También tenemos nuestros días a solas, cuando los chicos se van con sus respectivos padres, y está buenísimo porque volvemos a ser como novios . Somos muy compañeros y disfrutamos de cualquier plan que implique estar juntos”.

Algo que los une y de lo que disfrutan mucho es viajar. “Si fuera por mí, una vez por mes agarraría el mate, me subiría al auto y me iría con rumbo incierto a recorrer nuestro país. Amo llegar a un lugar y sentirme turista. Si fuera por Fede siempre haríamos destinos selváticos, animales, bichos, humedad…. ¡Es un fanático de la naturaleza! Pero a mí me gusta mucho conocer grandes ciudades así que mechamos”, contó Bertotti.

El tiempo le dio la razón, ya que con el correr de los años, Amador se fue inclinando cada vez más por proyectos relacionados a la naturaleza y la vida al aire libre. “Pasé mi vida entera viendo documentales”, contó el actor a LA NACION hace poco para luego agregar: “Lo que más me interesaba era todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Entonces a los treinta y pico me di cuenta que quería dedicarme a eso porque trabajaba haciendo ficciones y... ¡no miraba ficciones!”.

Florencia Bertotti y Federico Amador en una de las tantas divertidas postales que suelen compartir en sus redes sociales Instagram

A Bertotti le suelen brillar los ojitos cuando habla de su actual pareja: “Es la persona con la que quiero envejecer. Estoy perdidamente enamorada y siento que a él le pasa lo mismo. Nos encontramos, nos elegimos y hacemos nuestro camino como pareja. Fede es sensible, transparente, humilde, tiene don de gente. Es un bombón, me parece un potro total. Pero también es inteligente, pensante y lo digo porque si me quedara solamente con el exterior estaría siendo injusta. Es el mejor hombre, no quiero deprimirlas, chicas, pero yo encontré al mejor, para mi punto de vista, es lo más... No lo busqué, apareció, fue como un regalo”, le dijo en otra ocasión a LA NACION.

El compromiso

Muchas veces contaron que tenían planes de boda, pero todavía no la concretaron. Sin embargo tuvieron un gesto amoroso: los dos se tatuaron el nombre del otro . “Fede tiene varios tatuajes aunque el más lindo es que se hizo con mi nombre en su pecho. Estábamos de novios hacía poco tiempo y un día pareció con una venda diciéndome que me tenía que mostrar algo. Me quedé helada, casi me muero de amor”.

Florencia Bertotti en la casa de ropa para bebés que crearon juntos Mauro Alfieri - LA NACION

A los cuatro meses de aquella sorpresa, fue Florencia la que pasó por el local de tatuajes. Además, ambos tienen tatuadas la figura del infinito en un dedo, a modo de anillo. “Siempre hablamos del casamiento, pero después surgieron otras cosas, proyectos laborales... En un momento queríamos porque nos parecía linda la unión, después se nos pasó, y hoy pienso que me divertiría la fiesta, pero más compromiso que el emocional y espiritual que tengo con él, siento que no puede haber” , explicó la exprotagonista de Floricienta.

La pareja, además, se animó a juntar amor y trabajo, ya que juntos crearon Pancha, el local de ropa para bebés que inauguraron en el Bajo San Isidro, bien cerca de donde viven. Con ya 8 años en su haber, la marca nació con una sencilla división de tareas: ella, a cargo de toda la parte creativa, y él, de “los números”.

Familia ensamblada

Rápidamente la pareja logró ensamblar sus familias para lograr una sola, tan numerosa como armoniosa: “Con Romeo [el hijo que tuvo Bertotti con Kaczka] me llevo muy bien, y mis hijos enseguida lo adoptaron como hermano; son un equipo, una pequeña bandita. Por supuesto que pensamos en ampliar la familia y sabemos que ya llegará”, dijo Amador alguna vez.

Florencia Bertotti y Federico Amador formaron una familia ensamblada con el hijo de ella, Romeo, y los dos de él, Ciro y Vito Instagram: @florbertottiok

Bertotti, por su parte, se manifestó muy de acuerdo con esto último cada vez que pudo: “Los chicos se llevan súper bien, son prácticamente como hermanos, tienen edades parecidas así que se divierten cuando se juntan y todo eso es muy positivo para nosotros como familia”.