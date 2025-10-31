Letra completa de “El Problema del Amor”, la nueva canción de Tan Biónica

Después de diez años de silencio musical, Tan Biónica reactivó su camino con el anuncio de su nuevo álbum: El Regreso, disponible en plataformas desde el 4 de noviembre. Este álbum incluye diez temas inéditos y cuenta con colaboraciones de artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. Recientemente, la banda lanzó el sencillo “El Problema del Amor”, que incluye un homenaje a Jorge Lanata.

Tan Biónica lanzó "El Problema Del Amor", su nueva canción

La letra completa de “El Problema Del Amor”

Hola, mi caramelito ácido

Mi sueño problemático

Mi lindo lado B

Sé mi sol insólito y dramático

Mi Buenos Aires trágico

Que nunca recordé

Yo no sé si a mí

Me hacen bien o mal tus ojos

Llueve y moja todas las heridas

Los momentos de mi vida

Como nunca te conté

Siento que el pasado me golpea

Que me lleva la marea

Pero no renunciaré

Yo no sé mirar

Solo quiero ver tus ojos

Hoy también no me puedo ni ver

Y estoy más perdido que ayer

Aunque te haga mal, yo te quiero bien

Pero tengo que desaparecer

Yo persigo el sueño de volver

Yo nunca pude ver tus ojos

Ando malherido

Con el ego deprimido

Ando loco y dolorido como ayer

Siempre tan fanático y errático

Con “L” de lunático, y en realidad no sé

Cómo voy a hacer para poder ver

Tan Biónica anunció su regreso

Aunque te haga mal, yo te quiero bien

Pero tengo que desaparecer

Yo persigo el sueño de volver

Yo nunca pude ver tus ojos

Yo nunca pude ver

Tus ojos

Yo nunca pude ver

Uhh

Yo te quiero bien

Uhh

Desaparecer

Yo persigo el sueño de volver

Yo nunca pude ver tus ojos

Aunque te haga mal, yo te quiero bien

Pero tengo que desaparecer

Yo persigo el sueño de volver

Yo nunca pude ver tus ojos

Tus ojos (x4)

El homenaje de Chano a Jorge Lanata en “El Problema Del Amor”

chano

En el videoclip de la canción, Chano realiza un gesto con el fin de evocar a Jorge Lanata: aparece con un bastón mirando hacia arriba. Este detalle es un tributo al periodista, quien falleció el 30 de diciembre de 2024 y con quien mantenía una amistad de varios años.

chano

Chano explicó en X que la canción explora las conexiones entre la matemática, la música y el amor. “Pensaba que la matemática, la música y el amor tienen casi todo en común. Bambi me mandó la música y empecé a soñar. Y el bastón es un homenaje a un amigo que perdí el año pasado”, sostuvo.

