Letra completa de “El Problema del Amor”, la nueva canción de Tan Biónica
La banda argentina regresó a la escena musical; la letra, revelada tras una década sin música nueva; la canción también incluye un sentido homenaje a Jorge Lanata
Después de diez años de silencio musical, Tan Biónica reactivó su camino con el anuncio de su nuevo álbum: El Regreso, disponible en plataformas desde el 4 de noviembre. Este álbum incluye diez temas inéditos y cuenta con colaboraciones de artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. Recientemente, la banda lanzó el sencillo “El Problema del Amor”, que incluye un homenaje a Jorge Lanata.
La letra completa de “El Problema Del Amor”
Hola, mi caramelito ácido
Mi sueño problemático
Mi lindo lado B
Sé mi sol insólito y dramático
Mi Buenos Aires trágico
Que nunca recordé
Yo no sé si a mí
Me hacen bien o mal tus ojos
Llueve y moja todas las heridas
Los momentos de mi vida
Como nunca te conté
Siento que el pasado me golpea
Que me lleva la marea
Pero no renunciaré
Yo no sé mirar
Solo quiero ver tus ojos
Hoy también no me puedo ni ver
Y estoy más perdido que ayer
Aunque te haga mal, yo te quiero bien
Pero tengo que desaparecer
Yo persigo el sueño de volver
Yo nunca pude ver tus ojos
Ando malherido
Con el ego deprimido
Ando loco y dolorido como ayer
Siempre tan fanático y errático
Con “L” de lunático, y en realidad no sé
Cómo voy a hacer para poder ver
Aunque te haga mal, yo te quiero bien
Pero tengo que desaparecer
Yo persigo el sueño de volver
Yo nunca pude ver tus ojos
Yo nunca pude ver
Tus ojos
Yo nunca pude ver
Uhh
Yo te quiero bien
Uhh
Desaparecer
Yo persigo el sueño de volver
Yo nunca pude ver tus ojos
Aunque te haga mal, yo te quiero bien
Pero tengo que desaparecer
Yo persigo el sueño de volver
Yo nunca pude ver tus ojos
Tus ojos (x4)
El homenaje de Chano a Jorge Lanata en “El Problema Del Amor”
En el videoclip de la canción, Chano realiza un gesto con el fin de evocar a Jorge Lanata: aparece con un bastón mirando hacia arriba. Este detalle es un tributo al periodista, quien falleció el 30 de diciembre de 2024 y con quien mantenía una amistad de varios años.
Chano explicó en X que la canción explora las conexiones entre la matemática, la música y el amor. “Pensaba que la matemática, la música y el amor tienen casi todo en común. Bambi me mandó la música y empecé a soñar. Y el bastón es un homenaje a un amigo que perdí el año pasado”, sostuvo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
