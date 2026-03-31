Llegó a Netflix, dura una hora y cuarto y es la comedia ideal para reflexionar sobre los vínculos familiares

La comedia es el refugio ideal cuando buscás desconectar de la vorágine de un día intenso o, incluso, cuando necesitás reconciliarte con el mundo a través de una carcajada. A raíz de esto, te traemos 53 domingos, la comida de Netflix que dura una hora y cuarto y que no solo te hará reflexionar sobre los vínculos familiares, sino que, de la mano de la actriz española Carmen Machi, la risa está asegurada.

53 domingos, la comedia dramática que protagoniza Carmen Machi (Foto: Netflix)

La película, basada en la obra de teatro homónima, también creada y dirigida por Cesc Gay, que se estrenó originalmente en 2020, sigue a tres hermanos que deben reunirse para decidir qué hacer con su padre, un hombre de 86 años que empieza a mostrar comportamientos erráticos y ya no puede valerse por sí mismo.

Lo que comienza como una charla civilizada para organizar cronogramas de cuidado deriva rápidamente en un campo de batalla emocional, pero siempre pasado por el tamiz de la comedia inteligente. A través de diálogos filosos y situaciones que rozan lo absurdo, la trama expone las inseguridades de sus protagonistas. Por un lado está Julián, un actor estancado en su carrera que proyecta sus frustraciones en la reunión; por otro, sus hermanos, que intentan mantener el equilibrio mientras lidian con sus propios secretos y tensiones mal resueltas.

53 domingos sigue a tres hermanos que deben reunirse para decidir qué hacer con su padre, un hombre de 86 años que empieza a mostrar comportamientos erráticos y ya no puede valerse por sí mismo (Foto: Netflix)

A diferencia de las comedias románticas tradicionales que se centran en el inicio de una pareja, aquí el “romance” reside en la complejidad del vínculo fraternal y en la incondicionalidad que sobrevive a pesar de los reproches guardados durante años.

“Al ver que su padre, de 86 años, comienza a mostrar un comportamiento muy extraño, tres hermanos se reúnen para determinar qué deben hacer. Mientras deciden si lo llevan a una residencia de mayores o si el anciano se va a vivir con alguno de ellos, la situación da un giro inesperado”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a darle play.

“Una comedia teatral de Netflix, brillante cuando deja de explicarse. 53 domingos es una película que funciona mejor cuando confía en lo que ya tiene: un reparto excelente y un conflicto tan incómodo como reconocible”; “Cesc Gay dirige un drama familiar correcto, una comedia sobre burgueses en crisis estupenda y un aún mejor cruce entre ambos conceptos para relativizarlos y darles la vuelta” y “53 domingos es un estudio de personajes sucintamente divertido y perspicaz, rebosante de diálogos bien escritos”, son algunos de los comentarios que la crítica dejó en el sitio web español FilmAffinity.

Gran parte de la crítica recomienda 53 domingos (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres comedias españolas para ver si te gustó 53 domingos

1. La tribu (2018)

Fidel, un despiadado director de Recursos Humanos lo pierde todo tras un episodio sexual. Mientras intenta recuperar su vida, decide conocer a su madre biológica. Tras un desastroso encuentro, tiene un accidente y pierde la memoria. Duración: 1 h 30 min. Ver La tribu.

Trailer de La Tribu - Fuente: Netflix

2. Thi Mai, rumbo a Vietnam (2018)

Carmen, después de perder a su hija en un accidente, recibe una carta que le anuncia que se le concede la adopción de una niña vietnamita. Entonces, acompañada de sus dos mejores amigas, emprende un viaje hacia el país asiático. Duración: 1 h 30 min. Ver Thi Mai, rumbo a Vietnam.

Thi Mai. Rumbo A Vietnam, tráiler oficial

3. Amor de madre (2022)

A José Luis acaban de dejarlo plantado en el altar. Mari Carmen, su madre, se empeñó en acompañarlo a la luna de miel para no perder el dinero. José Luis se siente más infeliz y Mari Carmen disfruta como nunca del viaje. Duración: 1 h 50 min. Ver Amor de madre.