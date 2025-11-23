Llegó el día: así mostraron las Bandana cómo viven el domingo antes de su gran show
En medio de conflictos internos, las integrantes del grupo pop de los 2000 será parte de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz
4 minutos de lectura
El encuentro de las cuatro integrantes de las Bandana en mayo de 2025 durante el estreno latinoamericano de la película Lilo & Stitch en versión live action, emocionaron tanto a los fanáticos nostálgicos que Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha prepararon el regreso a casi 25 años del nacimiento del grupo pop. Tanto es así que este domingo 23 de noviembre serán parte de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz en el boliche Moscú, ubicado en Avenida Costanera.
A horas de la presentación, que comenzará a las 22 y será para mayores de 35 años -tal como indica el nombre del evento- las artistas compartieron desde sus respectivas cuentas de Instagram cómo viven los momentos previos.
“Mañana, mañana, mañana”, escribió este sábado con mayúsculas Lowrdez desde las stories de su red social y junto al flyer que da detalles del show. En la siguiente publicación compartió el momento en el que llegó e hizo el check-in en un hotel de Palermo, clip que musicalizó con “Llega la noche”, uno de los hits del año 2002.
Horas más tarde, subió la secuencia en el que una de sus compañeras la despertó mientras dormía. Ante el susto, tiró un par de insultos y de forma irónica agregó: “Una que se levanta tranqui”. Asimismo, agregó un sticker de censura, ya que se encontraba en remera y ropa interior.
“Un día como hoy, pero hace 24 años”, agregó Lissa en sus historias junto a un video en una de sus primeras presentaciones, en donde se puede ver a los fanáticos gritar y llorar de emoción. Luego, añadió un collage nostálgico: en la parte superior, una foto del grupo original (incluyendo a Ivonne Guzmán); en 2016, una foto del regreso y luego pregunta a los seguidores sobre un posible futuro: “¿2025? ¿Me ayudan?”.
Por su parte, Valeria compartió parte del ensayo junto a sus compañeras. Las cuatro con micrófono en mano y practicando algunas de las coreografías que los admiradores podrán disfrutar de la velada. “Es hoy, es hoy. Y todo es felicidad”, decía el clip que publicó Fer Haidar, coordinador de producción, y que ella misma replicó.
Mientras que Virginia, posteó un texto poético e inspirador bajo el ritmo de “Hoy empieza”, otro de sus hits. “Nuestras guías lo dijeron: sabemos por qué estamos aquí. Somos niñas, somos juego, somos una ronda para compartir. Somos magas, somos calma, somos la sabiduría que encontramos allí”, dice al inicio.
“Allí cuando salimos, como locas por la vida, encontrando nuevos sueños para compartir. 9 hilos, 5 acuerdos y mucha magia por descubrir: llevo conmigo mis dones Llevo conmigo mis sueños La misión se encuentra aquí: aquí en la calma, aquí en el alma, aquí en agradecer por decirme que sí”, continúa.
Y cierra: “Hoy, tejido eterno —desde hoy y para siempre— me tejo y me recuerdo... que son cinco, cinco acuerdos: Hablo limpio, nombro impecable, mi voz es mi mantra, mantra sagrado, palabra del alma, eso sí merece ser nombrado. Doy cada instante, lo mejor que puedo, no supongo: pregunto y libero nada tomo personal. Descreo del velo del mundo; yo escucho el hilo verdadero".
Cabe recordar que la presentación ocurre en medio de rumores de tensión entre las integrantes del grupo, las mimas que circulan tras la situación de violencia que atravesó Fernández con su expareja, Leandro García Gómez, y el rol que tuvo Lissa en aquel momento. Esto teniendo en cuenta que fue ella quien decidió radicar la denuncia contra el empresario. A partir de ese episodio, la relación entre ambas no volvió a ser la misma.
