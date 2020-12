Nicole Neuman y Agustina Kämpfer mantuvieron un duro cruce por la media sanción que recibió el proyecto de ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 13:02

Después de que se diera media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de despenalización del aborto distintas figuras del espectáculo y la política manifestaron sus opiniones a favor y en contra de la medida que, además, provocó fuertes cruces. Uno de ellos sucedió entre Agustina Kämpfer y Nicole Neumann, quienes mantuvieron un filoso enfrentamiento a través de las redes sociales.

Todo comenzó porque Kämpfer compartió un video en su cuenta oficial de Instagram saltando en la cama junto a su pequeño hijo, Juan, en celebración de la media sanción del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). A raíz de esto, Neumann, que siempre se manifestó en contra del aborto, comentó el posteo y dijo: "¿Eliminar vidas como 'solución' es un buen deseo? ¿Esas vidas que se eliminarán merecen que las personas estén BAILANDO de 'felicidad'? Macabro todo".

Frente a esto, la periodista no tardó en responder. "Ay, Niki, trataría de explicártelo, pero conociéndote, sé que no lo entenderías, no está dentro de tus posibilidades intelectuales", disparó Kämpfer.

"En la sesión de 2018 llamaste 'movida cool' al movimiento de mujeres que luchaban unidas exigiendo el reconocimiento de su derecho a decidir sobre sus cuerpos, reclamando 'ni una muerta más' por la clandestinidad. Llevá tu ignorancia a otra parte, por favor. Nos vemos en el programa", indicó.

Nicole Neuman y Agustina Kämpfer protagonizaron un duro cruce en Instagram por la legalización del aborto Crédito: Instagram

Lejos de finalizar allí, la discusión continuó durante varios comentarios más, donde la modelo replicó: "¿Tu incongruencia para moverte en la vida te lleva a denigrar a otra mujer para defenderte? Como 'ser yogui' y comer carne o meditar y después... bueno... nada. Campos impenetrables para mi 'intelectualidad' y sobre todo 'humanidad' de las que vos no sos capaz de comprender".

Y por último, Kämpfer le respondió: "Niki, querida, única vegana del mundo que consume cuero. Practicar yoga y comer carne no es 'incongruente' y no sé por qué te estás metiendo con mi alimentación. Tal vez te moleste que no coma como vos".

"No vuelvas a llamar 'macabro' a un video en el que aparece mi hijo. Nunca me metí con tu forma de pensar, por más clasista que me ha parecido siempre. Pero si venís a mi Instagram a predicar la muerte en la clandestinidad de mujeres vulnerables, no deberías considerar 'denigrante' mi respuesta. Informate, te va a venir bien. Cariños", cerró la periodista.