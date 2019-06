Lo mejor del año, hasta ahora. Lo más destacado del semestre

Barry Fuente: LA NACION

Para tomar nota y descubrir, una selección con los títulos de cine, series, teatro y música que no hay que perderse antes de que empiece la segunda parte de 2019 y aparezcan otras novedades

Con la mitad del año ya transcurrida, un equipo de periodistas realizó una curaduría de las acontecimientos artísticos más destacados. Lo que sigue es este menú para volver desgustar o empezar a descubrir:

PEDRO ALMODÓVAR

Desde Volver, que coincidió con la muerte de su madre, Pedro Almodóvar decidió reflexionar sobre su propia obra. Y lo hizo en la misma escritura de sus películas, todas ellas instancias de depuración y riesgo. La puesta en escena se hizo más controlada, los mundos más vulnerables, la mirada más aguda. Y su camino hacia la autobiografía se hizo tan doloroso que solo quedaba ponerlo en el título. Dolor y gloria (actualmente en cartel) recuerda los tiempos de La ley del deseo, el despertar de su consciente estrategia de reflexión sobre el melodrama, la convivencia del pasado y el presente, de La Mancha y Madrid. Pero ahora consigue una película más desgarradora que rabiosa, llena de esas fascinantes observaciones que han hecho su estilo: los colores de la infancia, los besos de despedida.

CLINT EASTWOOD

El gran director alcanza en este film (disponible en Flow) su mejor forma, clásica en su notable progresión dramática, humana en la entrañable calidez de sus personajes. Parece anunciar que en sus últimos años estará dispuesto a desnudar sus miedos y emociones. La mula es su regreso a la actuación y la confirmación de su legado.

EXISTENCIALISMO CÓMICO

Muñeca rusa Fuente: LA NACION

Nadia está frente al espejo. Se escuchan golpes insistentes que, lejos de apurarla, solo hacen que sus movimientos sean más lentos. Esa es la actitud de vida de la protagonista de Muñeca rusa, de Netflix, estrenada en febrero. Fantásticos guiones que van de la superficie a lo profundo sin perder de vista el talento de su protagonista. Natasha Lyonne, además de interpretar al personaje principal, también es creadora (junto a Leslye Headland y Amy Poehler), y fuerza vital de este relato.

LA SINFÓNICA DE LONDRES

Es posible que la orquesta venga por segunda vez a Buenos Aires, pero no sabemos si habrá una tercera para el director. Esta es solamente una de las razones por las que la visita de la Sinfónica de Londres y del maestro Simon Rattle, en mayo, fue histórica. La otra fueron las versiones fuera de serie de Mahler y de Berlioz. Los conciertos se desvanecen en el aire y pasan, pero los discos quedan. El sello Warner puso en circulación localmente varias grabaciones de Rattle, entre ellas, justamente el ciclo sinfónico completo de Mahler y la Sinfonía Fantástica, esta última en un box set.

MARILINA BERTOLDI

"Se le ha dicho al rock que murió hace muchos años. Yo siento que el rock de los hombres murió hace muchos años. Lo que nos tienen que dar es el espacio a todas las personas que por solo pisar un escenario generan un impacto y un llamado de atención que ya ningún hombre puede generar con su voz". Un mes atrás, con la estatuilla del Gardel de Oro en la mano, Marilina Bertoldi se plantó en el centro de la escena del rock local. A los 30 años, con su segundo disco solista, Prender un fuego, se convirtió en la segunda mujer en ganar el premio mayor de la música argentina. "La única mujer que ganó este premio fue Mercedes Sosa, hace 19 años. Hoy lo gana una lesbiana", dijo con orgullo desde el escenario.

LAS CHICAS DE PIEL DE LAVA

Petróleo (arriba); Muere, monstruo, muere (derecha), y Barry (izquierda)

Formado en 2003, Piel de Lava es uno de los grupos más inquietos e influyentes de la escena teatral independiente. Lo integran Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, quienes trabajan en procesos de creación colectiva a partir de la indagación de los mecanismos de actuación, la dirección y la dramaturgia grupal. El año pasado, en el marco del programa Artista en Residencia, del Complejo Teatral de Buenos Aires, presentaron una retrospectiva de todos sus trabajos y estrenaron Petróleo, en el Teatro Sarmiento, la obra más exitosa del teatro oficial de 2018, en la que encarnan a un grupo de hombres (también codirigida por Laura Fernández). Este año volvieron para llenar la sala Casacuberta, del Teatro San Martín; y fue tal el éxito que pasaron al Metropolitan, que llena cada martes, y demuestran que el teatro de excelencia también puede tener un sitio en la escena comercial.

PHOEBE WALLER-BRIDGE

Este es claramente el annus mirabilis de Phoebe Waller-Bridge, acaso la voz más distintiva surgida en la TV británica en el último lustro (lo que es ya decir bastante). Gracias a un estreno demoradísimo en la Argentina, este 2019 trajo dos de sus historias de amor retorcido y sublime casi en simultáneo: en el multipremiado thriller Killing Eve (Flow), ese romance intoxicante surge de la persecución obsesiva y mutua de una joven asesina a sueldo (Jodie Comer, una revelación) y la espía gris (Sandra Oh) que la descubre desde su escritorio en el MI6. En Fleabag -cuyas dos temporadas están en Amazon Prime Video-, la actriz y dramaturga encarna nuevamente a la joven que oculta tras sus frecuentes apartes irónicos a cámara un corazón casi definitivamente roto.

VETERANOS A LA CIMA

¿Caras bonitas del pop digital? ¿Revelaciones del rock centennial? Nada de eso, el mejor disco del año hasta ahora, Encore, salió de la añosa destilería ska de The Specials, un grupo de veteranos que promedian los 64 años y que ascendieron al número uno de los rankings en Inglaterra. Terry Hall, Lynval Golding y Horace Panter ya son hombres grandes para postularse como promesas. En Encore retoman el tópico racial, su razón de ser, con "B.L.M.", "Embarrased By You" y la enérgica "Back Skin Blue Eyed Boys" (de los Equals, la banda de juventud del después hiperfamoso Eddy Grant); la violencia armada ("Blam Blam Fever"); la política y la corrupción ("Vote For Me"). Pero la joya del disco llega con "10 Commandments": la canción es una bomba que lleva la voz de la joven activista feminista Saffiyah Khan. A prepararse vienen a la Argentina a fin de año.

MUERE, MONSTRUO, MUERE

La película irrumpió en la cartelera comercial como un notable ejemplo de la diversidad estética y temática que aún mantiene el cine argentino. Las influencias que inspiraron a su director (que van desde Cronenberg y Carpenter hasta Bresson) son numerosas e ineludibles, pero confluyeron en algo nuevo y único. La segunda película del cineasta mendocino (aún en cartel en el Gaumont) impacta y sus escenas quedan en la mente del espectador: una enigmática danza al ritmo de un tema de Sergio Denis; las atroces marcas que el monstruo deja sobre los cuerpos de las mujeres que asesina; la tensión de un paseo en auto por los túneles que atraviesan la Cordillera. El film crea un clima de pesadilla y la pantalla se llena de pistas para que el espectador arme un rompecabezas que admite más de un final.

BARRY

Pocas ficciones logran que el humor y la violencia convivan en equilibrio como lo hace Barry. La serie, estrenada en 2018 (disponible en HBO Go y en Flow) deslumbró con su historia del asesino a sueldo que quiere ser actor, gracias a sus ingeniosos guiones y actuaciones brillantes, a cargo de Bill Hader, Henry Winkler y Anthony Carrigan. En su segunda temporada, la ficción subió la apuesta. Fue a fondo con la violencia, de la que su protagonista parece no poder escapar; profundizó en el desarrollo de otros personajes, y subió los decibeles del humor, sin renunciar a la oscuridad. Como máxima expresión de la radicalidad de su propuesta entregó en su quinto capítulo, cuya inesperada estrella es una niña experta en artes marciales, uno de los episodios más delirantes y fascinantes de la televisión de los últimos años.

RAP DE BARRICADA

Con el video del tema "Ouke", protagonizado por Esteban Lamothe, Ca7riel y Paco Amoroso, llegaron a las dos millones de reproducciones y le aportaron otra actitud, discurso musical y desenfado al trap local. El fenómeno de Catriel Guerreiro se disparó: una presentación incendiaria en el último Lollapalooza y dos llenos totales en Niceto Club. El artista de trap venía haciendo ruido desde mediados de 2018, cuando se empezó a convertir en la gran promesa del hip hop argentino con el lanzamiento de sus EP: Povre y Livre. Letras como "A mí no" y "El guienter es comin", tan volcánicas como sus conciertos en vivo, extendieron su popularidad. La dupla rapera que formó junto a Paco Amoroso ayudó a tirar más nafta al fuego de su explosivo flow.

JAMÁS LLEGARÁN A VIEJOS

Jamás llegarán a viejos Fuente: LA NACION

No habrá en 2019 un estreno de ribetes tan extraordinarios como el de Jamás llegarán a viejos, el gran documental dedicado al centenario de la Primera Guerra Mundial concebido y dirigido por Peter Jackson, milagrosamente estrenado por Warner, aunque duró muy poco en cartel. El director de El señor de los anillos logró varios milagros simultáneos. El primero fue hacer notar que existía un inmenso archivo visual y sonoro de la Gran Guerra, desconocido para la mayoría. El segundo consistió en engarzar esas imágenes y esas voces, como en una obra de delicada orfebrería. Y hubo un tercero: con la ayuda de las más novedosas técnicas de reconstrucción visual y de sonido, Jackson logró una experiencia realista jamás imaginada.

Textos de Marcelo Stiletano, Natalia Trzenko, Pablo Gianera, Dolores Graña, Paula Vázquez Prieto, Gabriel Plaza, Sebastián Ramos, María Fernanda Mugica, Franco Varise y Pablo Gorlero.