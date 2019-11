Steve Carell y Jennifer Aniston, en una escena de The Morning Show, el "programa insignia" de Apple TV Crédito: Apple TV

Dolores Graña SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019 • 12:21

¿El día D para las "guerras del streaming"? No, pero falta poco: desde hoy está disponible Apple TV+, el servicio de streaming del gigante tecnológico de Cupertino, que ya puede verse en iPhones en la Argentina (a diferencia de los Estados Unidos, todavía no está disponible en dispositivos Apple TV y computadoras de la marca de la manzanita, a pesar de lo que informa oficialmente). El servicio, incluido en la app Apple TV, ofrece una semana de prueba gratis, y luego costará 4,99 dólares por mes. Sus ficciones originales ofrecen tanto subtítulos como audio en castellano. Se puede descargar sus series originales para que estén disponibles sin conexión y son accesibles a través de la web con el Apple ID. En breve se espera que estén disponibles en SmarTVs de Samsung y reproductores de streaming como ChromeCast y Roku.

Apple TV+ tiene como principal apuesta en su programación original a The Morning Show, protagonizado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell y un elenco de estrellas, centrados en el caos que le sigue al despido del conductor de un magazine de noticias por múltiples acosos sexuales (Carell) y cómo su "esposa televisiva" (como se define el personaje de Aniston, en una gran actuación), quiere aprovechar esa oportunidad para buscar el poder que siempre le negaron sus jefes. Con muchos ecos del escándalo real que envolvió a The Today Show y los debates del #MeToo tras el despido de su conductor estrella Matt Lauer, la ficción tiene ecos de las apuestas "metatelevisivas" de Aaron Sorkin (a la Sports Night y The Newsroom). Los primeros tres episodios están disponibles y el resto se subirán semanalmente. La serie, que costó 300 millones de dólares y tiene a Aniston y Witherspoon como productoras, tiene dos temporadas confirmadas.

Trailer de The Morning Show 01:08

Video

En For All Mankind es un drama de ciencia ficción creado por Ron Moore (creador de Battlestar Galactica y Outlander), la carrera espacial nunca terminó, precisamente porque fueron los soviéticos quienes llegaron primero a la Luna, rebautizada "Luna Roja", dando comienzo a una "línea de tiempo alternativa" que une a figuras históricas como los astronautas Buzz Aldrin, John Glenn o Neil Armstrong y científicos como Werner von Braun, con otros ficcionales. La serie, que cuenta con los protagónicos de Joel Kinnaman y Nate Corddry, tiene una primera temporada de diez capítulos (los tres primeros ya disponibles, el resto semanalmente) y una segunda confirmada.

Acaso la apuesta más inusual de esta primera tanda de originales del servicio es Dickinson, centrado en la juventud de la gran poeta norteamericana Emily Dickinson ( Hailee Stansfield), a la que su creadora Alena Smith dota de una sensibilidad muy contemporánea, uniendo su despertar artístico con sus amores y su lucha contra las rígidas convenciones de su época y que no le permitían asistir a la universidad como su hermano Los diez episodios están disponibles en la plataforma.

See, protagonizado por Jason Momoa, está ambientado en un mundo posapocalíptico en el que los sobrevivientes de la humanidad han perdido la vista a causa de un virus y han adaptado sus sociedades a la intensificación de los otros cuatro sentidos. El caudillo que interpreta Momoa acaba de ser padre de gemelos que pueden haber desarrollado una mutación que puede permitirles ver, por lo que debe protegerlos del peligro que ellos suponen para el poder de la gobernante local (Sylvia Hoeks). En este caso también, los tres primeros episodios de la serie creada por Steven Knight ( Peaky Blinders) están disponibles desde hoy, y el resto de forma semanal.

Además, el servicio ofrece cuatro originales pensados para el público familiar (la ficción de misterio El escritor fantasma, la serie preescolar Helpers, el documental de la naturaleza The African Queen, y la película Snoopy, El astronauta) y en los próximos dos mes sumará más títulos: Servant, de M. Night Shyamalan (28 de este mes); la película Hala, sobre una joven musulmana,estrenada en el festival de Toronto y Truth Be Told, ambientada en el mundo de los podcasts de true crime, protagonizada por Octavia Spencer (6 de diciembre).

El bajo precio y la escasa programación original se explican por el objetivo de Apple, que no es precisamente dominar el catálogo de contenidos como lo hace Netflix. Su servicio apuesta a convertirse en un hub de contenidos más parecido a como funciona Flow en la Argentina, dado que permitirá en un futuro cercano sumar las suscripciones de otras plataformas y canales específicos (como Starz o The Smithsonian Channel, ya disponibles en Apple TV) y manejar todas las "necesidades de entretenimiento" desde una misma pantalla. Dado que sus usuarios suelen ser muy fieles a sus productos, la compañía espera que su diseño despojado y la sencillez de uso terminen imponiéndose como la norma en la industria, ya que el televidente preferirá integrar todas sus compras y suscripciones en una sola app en lugar de ir moviéndose en cada una de ellas, como ocurre ahora.

El comienzo de las guerras del streaming, según los analistas de la industria, será el martes próximo, cuando se lance Disney + en los Estados Unidos, el otro gigante on demand que buscará robarle el dominio global a Netflix (que llegará recién en 2020 a nuestro país, aún sin fecha establecida, como ocurre con HBO Max).