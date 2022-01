Los 22 de 2022: las series, películas, programas, discos y shows más esperadas del año que recién comienza

LA NACION

Tras un 2021 marcado por los rigores de la pandemia de Covid y una incipiente recuperación de las industrias y de sus públicos, estos doce meses han sido planteados como los de la consolidación de una nueva normalidad para la comunidad artística y para los espectadores. A continuación, veintidós razones para entusiasmarse.

Teatro

1. Messi 10, por el Cirque

Lionel Messi, en el estreno de Messi10 Prensa Cirque Du Soleil

Como en buena parte del arte en vivo, Messi10 by Cirque du Soleil tenía otra fecha de estreno en Buenos Aires. Según los planes previstos, el espectáculo de PopArt Music y el Cirque debutará en la Costanera Sur el 9 de marzo. Después de los exitosos tributos que esta gran fábrica del espectáculo a escala mundial brindó a Michael Jackson, Elvis Presley y Soda Stereo, esta vez la compañía fundada por Guy Laliberté homenajea a uno de los atletas más talentosos de nuestra generación en un espectáculo inédito, en el que el fútbol y el circo se unen.

2. Puig y Lorca, en el San Martín

Boquitas pintadas vuelve a escena de la mano de Renata Schussheim y Oscar Araiz

En el Teatro San Martín se estrenarán dos puestas tan clásicas como experimentales, que dialogan con otras puestas anteriores de sus directores. En mayo, Renata Schussheim y Oscar Araiz, con los integrantes del Ballet Contemporáneo, harán una nueva versión de Boquitas pintadas, de Manuel Puig, que inevitablemente remite a la que montaron en 1997. Mientras tanto, Vivi Tellas dirigirá Bodas de sangre, de Federico García Lorca, con María Onetto, Maite Lanata y Esteban Meloni, entre otros. En 2002, Tellas había montando en el mismo escenario La casa de Bernarda Alba, otro emblemático texto de Lorca que alcanzó enorme repercusión.

Elena Roger volverá a deslumbrar como Edith Piaf AFP

3. El Liceo festeja sus 150 años de vida

El teatro Liceo es la sala privada más antigua de América Latina. En julio próximo, festejará su siglo y medio de vida durante el que, por ejemplo, pasaron éxitos históricos como Salsa criolla, con Enrique Pinti. Con la llegada de la pandemia cerró sus puertas en pleno éxito de Cabaret, con Florencia Peña y Mike Amigorena. En el actual verano, la señorial sala que pertenece a Carlos Rottemberg inició su puesta a punto para con sus palcos, sus dorados y butacas con paño rojo. Para el festejo, todo indica que el festejo será con la reposición de Piaf, de Pam Gems, uno de los éxitos de la sala, en un trabajo protagonizado por Elena Roger. En el orden de los grandes musicales se espera el postergado estreno de Come From Away, el musical pacifista dirigido por Carla Calabrese, en el Maipo; y el regreso de Kinky Boots, con Martín Bossi al frente del elenco, dirigido por Ricky Pashkus, en el Astral; además de la gran celebración por los 30 años de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, en el Luna Park, en abril.

The Batman: Robert Pattinson como el Hombre Murciélago y Zoë Kravitz como Gatúbela Captura de pantalla

Cine

4. Batman recargado

Por toda la expectativa previa y las imágenes anticipadas hasta ahora, el regreso del Hombre Murciélago es el estreno más esperado del año (llegará a las salas el 3 de marzo). Será un Batman más joven (encarnado por Robert Pattinson), que promete al mismo tiempo un perfil más oscuro y violento. La apuesta de DC se extiende al otro gran lanzamiento de 2022, la película de Flash, dirigida por el argentino Andy Muschietti (3 de noviembre). Allí regresarán dos Batman del pasado, personificados por Ben Affleck y Michael Keaton.

Benedict Cumberbatch dará vida a al menos dos encarnaciones de Doctor Strange en su segunda película en solitario para Marvel Marvel

5. El multiverso de Marvel

El éxito colosal de Spiderman: sin camino a casa reforzó todavía más la expectativa por conocer los nuevos títulos de Marvel. Este año habrá tres grandes regresos en el cine: Doctor Strange en el multiverso de la locura (5 de mayo); Thor: Love and Thunder (7 de julio) y Pantera Negra 2 (10 de noviembre), más la primera película del antihéroe Morbius (31 de marzo). Y por el lado del streaming llegarán nuevas series a la pantalla de Disney+: Moon Knight, con Oscar Isaac; She-Hulk, con Tatiana Maslany; Secret Invasion y Ms. Marvel.

Sam Worthington y Zoe Saldanha volverán a Pandora en Avatar 2 Twitter. Crédito Avatar

6. El fin de una larga espera

James Cameron esperó 13 años para el regreso de una de sus creaciones más valiosas. Avatar 2 llegará a los cines el 15 de diciembre para continuar con la gran aventura ambientada en el planeta Pandora, cuya primera película (estrenada en 2009) se mantiene hasta hoy como la más taquillera de todos los tiempos. La demora se explica por la pandemia y el rigor extremo que impone Cameron para lograr efectos visuales jamás vistos previamente. El director tiene en marcha otras tres secuelas.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en Argentina, 1985, de Santiago Mitre Lina Etchesuri - Amazon Studios

7. La película del juicio a las Juntas

El gran estreno argentino de este año será Argentina, 1985, que promete contar la historia que aparece detrás del histórico Juicio a las Juntas. Ricardo Darín y Peter Lanzani personifican a los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo en la nueva película de Santiago Mitre (La cordillera, La patota, El estudiante). Será la primera producción local de Amazon Prime Video, que tendrá un lanzamiento inicial en los cines y luego llegará con exclusividad a esa plataforma de streaming, con estreno simultáneo en 240 países.

Cynthia Nixon y Christine Baranski en The Gilded Age, lo nuevo de Julian Fellowes

Series

8. The Gilded Age: como Downton Abbey pero en los Estados Unidos

A doce años del estreno de Downton Abbey, un fenómeno que no se detiene -en marzo se estrenará su segunda película en cines-, su creador Julian Fellowes por fin podrá estrenar su largamente postergado viaje al otro lado del Atlántico. Mientras la primera serie exploró todos los rincones del mundo de la aristocracia británica, The Gilded Age hará lo propio con las clases altas norteamericanas de la era victoriana. Los conflictos entre el dinero “viejo” y los nuevos ricos, y las inmensas fortunas industriales de uno y otro lado provocarán intrigas, romances prohibidos y luchas de poder dirimidas en bellos salones de baile. Para animar todo el asunto el elenco cuenta con Cynthia Nixon, Jeane Tripplehorn y la siempre maravillosa Christine Baranski, candidata a ser la Maggie Smith de las Américas. Se estrenará el lunes 24 en HBO Max.

9. The Sandman por fin llega a la pantalla

Con Disney+ como hogar del universo Marvel y HBO Max como la residencia oficial del contenido de DC, Netflix buscaba otros héroes para poner en pantalla. De esa pesquisa resultó The Sandman, adaptación del legendario cómic escrito por Neil Gaiman. Después de tres décadas de intentar sin éxito llevar a la pantalla su historia, Morfeo, el señor de los sueños, tendrá su lugar en el streaming. Con fantasía, magia y unos personajes tan oscuros como fascinantes, la plataforma espera que The Sandman atraiga a fanáticos de las historietas y neófitos por igual.

Los antepasados de Daenerys Targaryen son el eje de House of the Dragon, la gran apuesta del año de HBO

10. House of the Dragon y El señor de los anillos, los grandes tanques del streaming

El afán periodístico y, en menor medida, del público para encontrar la próxima gran epopeya que ocupe el lugar de Game of Thrones este año tiene dos candidatos. Por un lado, HBO estrenará este año, aún sin fecha específica House of the Dragon, la historia de la dinastía Targaryen, que transcurre 300 años antes de los acontecimientos de la serie original. Por el otro, el 2 de septiembre en Amazon Prime Video estrenará una nueva adaptación de El señor de los anillos. El nuevo paseo por el mundo creado por J. R. R.Tolkien narrará lo que en sus libros se denomina la Segunda Edad de la historia de Tierra Media, ubicada unos miles de años antes de los sucesos que se contaban en El hobbit y la trilogía original.

Mc Gregor interpretó a Obi-Wan Kenobi en la trilogía de precuelas de la saga Star Wars y volverá a hacerlo en la serie de Disney+ que lleva su nombre

11. Obi Wan Kenobi y Darth Vader, nuevamente frente a frente

Unos meses antes de que Disney+ se lanzara oficialmente, durante la convención D23 dedicada a los estudios Disney y todas sus subsidiarias, los fanáticos de Star Wars recibieron la sorpresa de sus vidas. Ewan McGregor apareció en el escenario principal del evento para anunciar que Obi Wan Kenobi, el legendario maestro Jedi que interpretó en los episodios I, II y III de la saga galáctica, tendría su propia serie. Y este año, después de muchos cambios creativos y la incorporación de Hayden Christensen nuevamente como Darth Vader, finalmente sus esperados seis capítulos llegarán a la plataforma.

Tras más de dos años de espera, Rachel Brosnahan vuelve con nuevos capítulos de The Marvelous Mrs Maisel, a los que se sumará Milo Ventimiglia Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images

12. Regresos estelares que nos hacen perder el sueño

Las consecuencias de la pandemia en el sistema de producción audiovisual hicieron que muchas de las series más populares y esperadas demoraran considerablemente el estreno de sus nuevas temporadas. Así, en 2021 no hubo episodios nuevos de The Crown (Netflix) que éste año retornará a su fecha usual de estreno de noviembre y tampoco hubo suerte con The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video), cuya nueva temporada se estrenará en febrero, más dos años después del final de la anterior. El 25 de marzo volverá la popular Bridgerton y, más adelante, Stranger Things. Ozark comenzará su despedida definitiva mucho antes: el viernes 21 de este mes, en Netflix.

TV abierta

13. ¡Big show!

Natalia Oreiro y Pampita Ardohain, dos figuras que se pondrán al hombro importantes programas de entretenimiento Archivo

Realities y talent shows: la televisión local se abraza cada vez más fuerte a estos formatos que no solo rinden en rating (aún en estas épocas de números esquivos) sino que también generan mucha conversación social en redes. Eltrece sería el primero en patear el tablero con El hotel de los famosos, una especie de reversión del Gran Hermano Celebrity capitaneado por Pampita Ardohain y el Chino Leunis. Telefe no se quedará atrás y prepara dos tanques: el regreso de La Voz Argentina y The Masked Singer, un formato nacido en Corea del Sur que combina canto, disfraces y famosos y que será conducido nada menos que por Natalia Oreiro.

14. El primero de nosotros y el regreso de la ficción a la pantalla chica

El primero de nosotros, la ficción que viene preparando Telefe desde 2021 Telefé

Será, precisamente, la primera ficción que se estrene este año en la TV abierta (en Telefe) y razones para estar expectantes sobran. Para empezar por su elenco que promete y mucho, con nombres como Benjamín Vicuña, Paola Krum, Jorgelina Aruzzi, Luciano Castro, Damián de Santo, Mercedes Funes y más. El disparador de El primero de nosotros también atrae: las consecuencias en un grupo de amigos, sacudido por la repentina noticia de la enfermedad terminal de uno de ellos (Vicuña). La nueva ficción de Polka y eltrece también tendrá lo suyo: será un spin off de Argentina, tierra de amor y venganza, ambientado en una época mucho más cercana e icónica: los años 80.

15. Los volantazos de las figuras

¿Cómo será el 2022 de Marcelo Tinelli? Por ahora, solo él lo sabe Archivo

En esta época de programadores que sueñan con ratings de dos dígitos, será interesante ver cómo se reconfiguran muchos de los antiguos -y nuevos- dueños del prime time. En primer lugar, Marcelo Tinelli, que tiene asegurado este 2022 con eltrece, pero que aún no larga ni la más mínima pista de lo que hará tras un último año de magras mediciones. ¿Cambiará el formato que viene haciendo desde hace más de 15 años? También habrá que seguirle el rastro a Ángel de Brito (¿en Telefe?) y muy especialmente a Jey Mammon, que tras su salida de América llega a Telefe con muchísima expectativa. ¿Se transformará nomás en nuestro James Corden y hará cantar a las estrellas vernáculas a bordo de un auto?

Miley Cyrus, una de las figuras más convocantes del Lollapalooza, que se hará en marzo Yui Mok - PA Wire

Música

16. La vuelta de los festivales

El encuentro de artistas y público es de lo más bello que la música tiene para ofrecer. Y los festivales son los espectáculos ideales. 2022 exige extrema responsabilidad para bajar los contagios de Covid-19 y disfrutar de estos encuentros. El Cosquín Rock, en las sierras cordobesas, abre la grilla, en febrero. A fines de abril llegará el Quilmes Rock, con un gran elenco local y con Gorillaz. En noviembre, Primavera Sound, en el Parque de los Niños y en el medio los que se irán sumando. Y entre los más destacado, el Lollapalooza Argentina, que regresa, del 18 al 20 de marzo con una grilla de grandes figuras. Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes y Doja Cat, entre otros.

17. Furor por Coldplay y Dua Lipa y la despedida de Serrat y Perales

La banda encabezada por Chris Martin regresará a la Argentina en octubre. El shows será nada menos que en el Estadio de River. Lo particular es que no será una función sino cuatro: 25, 26, 28 y 29 de octubre. También entusiasma la primera visita de la diva británica Dua Lipa. Apenas una hora se necesitó para que sus fans agotaran las entradas disponibles para el show que dará el 14 de septiembre en el Hipódromo de Palermo. Por supuesto que habrá nueva función, será un día antes, el 13. José Luis Perales pasará con su último tour en marzo. Dará conciertos en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, mientras que Joan Manuel Serrat presenta su retiro de esta manera: El vicio de cantar: 1965-2022. Con ese título hará su última gira, que ya tiene tres funciones agendadas en el Movistar Arena, en noviembre.

18. Los discos más esperados

Con Dawn FM, The Weeknd inauguró un año con muchas novedades. Solo por mencionar algunas, hay que decir que Arctic Monkeys ya tiene grabado su disco para 2022, aunque todavía no hay fecha precisa de estreno. Habrá que estar atentos. Hay otros artistas que ya dieron algunos detalles. Eddie Vedder publicará Earthling el 11 de febrero. Liam Gallagher promete una “experiencia bíblica” llamada C’Mon You Know para el 27 de mayo. Jack White pide pista para aterrizar con dos producciones: Fear Of The Dawn (8 de abril) y Entering Heaven Alive (22 de julio). Para los oídos más refinados, el cantaor flamenco Diego El Cigala vendrá en marzo para presentar su último disco, dedicado a la música de México (estará en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza). Marisa Monte publicó en 2021 su primer disco en solitario en casi una década. Aprovechará el estreno de Portas para salir de gira (septiembre, en el Gran Rex).

Michael Bublé volverá a cantar en la tierra de su esposa Luisana Lopilato en el Movistar Arena shutterstock

19. Los reprogramados de la pandemia

Los que perseveran triunfan. Ojalá sea el caso de los que programaron funciones en la Argentina para 2020 y, debido al coronavirus, recién este año podrán concretarlas. Maroon 5, que debió suspender su show porteño un día antes del comienzo de la cuarentena, actuará el 8 de abril en el Campo Argentino de Polo. El regreso del guitarrista de jazz y fusión Pat Metheny está previsto para el 8 y el 9 de octubre en el Gran Rex; el legendario grupo pop A-Ha llegará en marzo, Louis Tomlinson en mayo y Michael Bublé en noviembre (los tres irán al escenario del Movistar Arena). Además, Kiss hará su despedida de la ruta tras cinco décadas de giras el 23 de abril, en el Campo de Polo.

Habrá más de una oportunidad de deleitarse con el talento de Martha Argerich Fernando Massobrio - LA NACION

Clásica

20. Lluvia de estrellas

El Teatro Colón apostó este año a las grandes figuras. Por un lado, una propuesta varias veces reprogramada debido a la pandemia: el festival encabezado por la pianista Martha Argerich, que tendrá, entre otros conciertos interesantes, la participación de su hija Annie Dutoit-Argerich y de su viejo compañero de ruta y de vida (y padre de su hija), el director francés Charles Dutoit. Por otro, la llegada de dos figuras del canto lírico. Plácido Domingo, con un programa todavía por definirse, llegará el 7 de abril para cantar con la Orquesta Estable del Colón, con dirección de Jordi Bernacer. En noviembre será el turno de la soprano Anna Netrebko junto a su esposo (también cantante) Yusif Eyvazov, para un gala lírica que incluirá grandes piezas del repertorio operístico. Además, Netrebko protagonizará una versión de Tosca.

21. El Mozarteum festeja sus siete décadas con siete conciertos

El Mozarteum Argentino festeja este año su 70° aniversario con una agenda de siete espectáculos que incluye desde galas líricas (vendrá el tenor Piotr Beczala), recitales de piano (Nelson Goerner) y música de cámara hasta formaciones sinfónicas. Una gran apuesta hará este año con organismos numerosos, como la Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia, que vendrá con la dirección de Terje Mikkelsen y la violinista Alina Baeva.

Escena de "Cantata", de Mauro Bigonzetti Yandex

Danza

22. En una coproducción que asegura una serie de funciones programadas en ambas salas, el Teatro San Martín y el Coliseo traen a Buenos Aires al prolífico coreógrafo Mauro Bigonzetti, que montará personalmente su obra Cantata (2001) con el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Todo el color, la pasión y el fervor del sur de Italia se conjuga en esta pieza que el 12 y 13 de marzo se verá con músicos napolitanos en vivo, en el Coliseo, y a continuación seguirá su temporada en el a sala Martín Coronado desde el 19 de marzo y hasta el 24 de abril.

Pandemia mediante, la lluvia de estrellas de la danza continuaría durante todo el año en el Teatro Colón, donde la temporada del Ballet Estable recibirá al mexicano Isaac Hernández con la rusa Natalia Osipova -dos primeras figuras en las principales compañías de Inglaterra-, para hacer Giselle que abre la temporada en abril; para diferentes títulos, del ABT llegarán Isabella Boylston (La Fille Mal Gardee) y Herman Cornejo (Romeo y Julieta, en noviembre); y el cierre del año con La Viuda alegre estará protagonizado, el 18 y 21 de diciembre, por el rutilante Roberto Bolle y Polina Semionova.