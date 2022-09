Los 8 escalones: ganó el millón y tuvo un gesto de grandeza que dejó sin palabras al jurado

Los 8 escalores del millón se volvió un clásico en la pantalla de eltrece. A diario, pasan por el estudio decenas de participantes que se juegan todo para ser acreedores del gran premio. En el estudio, mientras aguardan las preguntas del conductor, comparten espacio con otros cuyas historias los interpelan. Esto le ocurrió días atrás a un joven llamado Matías que, luego de ganar el dinero, tuvo un gesto con una compañera que sorprendió a todos.

“¿De cuántos relatos se compone la película Relatos salvajes?”, fue la pregunta final que lanzó Carmen Barbieri para definir quién era el ganador del millón de pesos. Matías y una joven llamada Viviana respondieron rápidamente en sus tablets. Quien acertó fue él y se consagró como el campeón del juego.

Viviana tuvo una segunda oportunidad tras el gesto de Matías (Captura video)

Los papelitos brillantes caían sobre el flamante ganador, mientras Guido Kaczka festejaba antes de dar por finalizado el programa. Luego, llegó el momento en el que Matías debía decidir si volvería para participar por el segundo millón de pesos. Generalmente, los campeones continúan en carrera para duplicar el monto ganado; sin embargo, no fue el caso de este joven estudiante de la tecnicatura para agente de Viajes y Turismo que anunció que no iba a seguir. “Hasta acá. Que tenga la oportunidad de seguir ella”, expresó, en alusión a la mujer con la que compitió en la final.

Los 8 escalones del millón

La sorpresa fue generalizada entre los presentes, y sobre todo para Viviana, quien se volvía a enfrentar a la posibilidad de ganar la tan ansiada suma de dinero. Anteriormente, la mujer - de profesión abogada- contó para qué usaría el dinero si se consagraba ganadora: arreglaría su auto. Sin embargo, la historia detrás de su vehículo es un tanto más profunda, ya que se trató de un regalo de su hermana.

“Hace cinco años tuve cáncer de ovarios y me operaron dos veces, tuve que hacer quimioterapia y por eso es que, en su momento, mi hermana me ayudó a comprar un vehículo, porque vivía en Provincia de Buenos Aires. Tomaba tres medios de transporte para venir a Capital donde trabajo. Como no podía viajar en transporte público por el tema de los contagios, ahí el auto me ayudó a hacer el tratamiento médico y mantener el trabajo que tenía”, detalló, quien luego reveló que el tratamiento le salvó la vida. Quizás fue este el relato que llevó a Matías a tomar su decisión.

Viviana emocionó con su ralato

Por eso, ante la decisión del joven, Viviana no dudó en responderle a Guido que volvería al programa para poder jugar y obtener el millón de pesos. “Es obvio que sí”, expresó con una gran sonrisa y con la intención de contener las lágrimas, bajo la atenta mirada de Matías.

Durante la siguiente emisión de Los 8 escalones del millón, la abogada llegó a la final por segunda vez, pero no pudo lograr su cometido, ya que otra concursante se quedó con el dinero y decidió volver al programa al otro día para duplicarlo.