Los 8 escalones: Mariano Cáceres volvió a ausentarse y Guido Kaczka no se quedó callado

escuchar

Semanas atrás se vivió un momento muy emotivo en Los 8 escalones de los tres millones (eltrece). Llegado de Santiago del Estero se presentó Mariano Cáceres, un empleado de seguridad privada que tenía pensado un destino muy importante para el dinero: afrontar el tratamiento oncológico que realiza su hija Agustina en el Hospital Garrahan. No ganó una, ni dos, sino tres veces consecutivas y su próximo objetivo eran 12 millones de pesos, sin embargo, no volvió a presentarse. La situación generó consternación entre los seguidores del programa que se preocupan por la “situación de fuerza mayor” que lo obliga a ausentarse.

“Empleado de seguridad privada, es de Santiago del Estero; está casado con Noelia. Se anotó él, necesita el dinero. Están haciendo un tratamiento en el Garrahan”. Con estas palabras celebró Guido Kaczka cuando Cáceres ganó los nueve millones de pesos en su programa. Su historia emocionó hasta las lágrimas a Carolina “Pampita” Ardohain, más aún cuando apareció en el estudio Agustina, su hija, quien completamente conmovida se aferró a su padre con el deseo de no soltarlo nunca. La escena se repitió las tres veces que participó y hasta el momento es incierto si se podría volver a repetir.

Mariano es empleado de seguridad privada y se consagró como el ganador de 9 millones de pesos en Los 8 escalones (Foto: Captura / eltrece)

Originalmente, Mariano debía presentarse el 27 de abril para competir por los 12 millones de pesos. No obstante, se ausentó, algo que no suele ocurrir cuando alguien gana a menos que decida renunciar al premio. Ante la preocupación, Guido Kackza explicó que no pudo estar por una “una situación de fuerza mayor”, y que se le guardaría el lugar hasta que pudiera volver.

Sin embargo, hasta el 4 de mayo, el hombre de Santiago del Estero no volvió a aparecer. Ese día Mariano iba por los seis millones, pero el conductor advirtió, al inicio de la transmisión, que Cáceres “todavía tiene su lugar”. Asimismo, aclaró nuevamente: “Por fuerza mayor no viene pudiendo estar en estos juegos, va por 12 millones”. Si bien desde la producción se le guarda el espacio para cuando esté en condiciones de reincorporarse, el motivo de su ausencia genera una gran preocupación.

Guido Kaczka volvió a referirse a la situación de Mariano Cáceres

Si bien desde el programa no aclararon qué conllevaba el “motivo de fuerza mayor”, su hija Agustina está realizando un tratamiento oncológico en la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual los seguidores de Los 8 escalones están en alerta y preocupados por la familia. A menos que Mariano Cáceres renuncie a su lugar, la decisión de la producción es conservar su puesto hasta que pueda regresar.

Así fue la última participación de Mariano Cáceres en Los 8 escalones

El empleado de seguridad privado, que se encuentra de licencia, participó por última vez en el ciclo de entretenimiento el miércoles 26 de abril. La pregunta que le valió los 9 millones de pesos estuvo a cargo de Laurita Fernández, la invitada de la noche. “¿Cómo se llama la malvada directora del colegio de la obra Matilda? Rotmayer, Fritz, Tronchatoro o Santorini”. Había tres escenarios posibles y dos beneficiaban directamente a Cáceres. Efectivamente, eligió la opción correcta y se consagró tricampeón.

Mariano junto a su hija Agustina tras ganar los 9 millones de pesos en Los 8 escalones (Foto: Captura / eltrece)

“No sé qué decir”, dijo emocionado el ganador mientras su pequeña hija Agustina se aferraba a él y todo el estudio los aplaudía de pie. Guido le preguntó si volvía por los 12 millones, y aseguró que sí. Sin embargo, como aún no pudo volver, la cuarta ronda continúa pendiente.

LA NACION