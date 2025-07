Selena Gómez y Benny Blanco se casan: qué se sabe de la boda que tendrá a Taylor Swift entre los invitados

Selena Gómez vive un gran momento personal y profesional, y su reciente compromiso con Benny Blanco no hizo más que coronar una etapa de plenitud. En medio del crecimiento de su marca Rare Beauty, nuevos lanzamientos musicales y una conexión cada vez más cercana con sus fans, ahora se prepara para dar un paso importante. En este contexto, comenzaron a trascender los primeros detalles de su boda, la cual trascendió que será en septiembre.

De acuerdo con el diario Daily Mail, Selena Gómez y Benny Blanco celebrarán su boda en septiembre de 2025 con una ceremonia exclusiva de dos días en Montecito, California. La elección del lugar no es casual: se trata de una zona elegante y reservada, ideal para preservar la intimidad de un evento tan significativo para la pareja.

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco se realizará en una ceremonia íntima en Montecito

Según reveló una fuente cercana al mencionado medio, la celebración será íntima y contará solo con la presencia de familiares y amigos muy cercanos. Sin embargo, entre los invitados ya confirmados se encuentran nombres de alto perfil. “Selena y Benny han enviado invitaciones a sus seres queridos, incluyendo a Taylor Swift, amiga de toda la vida de Gómez, y a su pareja, la estrella de la NFL Travis Kelce”, aseguró la fuente.

Además, se espera que la celebración cuente con la presencia de los compañeros de Selena en Only Murders in the Building, junto a varios músicos vinculados a Benny Blanco, algunos de los cuales colaboraron con él en distintos proyectos. Los invitados ya fueron avisados que deberán llevar equipaje, ya que la boda se extenderá durante todo un fin de semana, preparando un evento lleno de actividades para familiares y amigos.

Se confirmó que la celebración se extenderá durante todo un fin de semana

Al respecto de la fecha, una fuente cercana dijo que la pareja eligió ese mes para la boda porque Selena tendrá una agenda muy ocupada hasta ese entonces. Por eso, prefirieron casarse antes de que sus compromisos laborales sean más intensos. Además, coordinar la llegada de todos los invitados fue todo un desafío, si se tiene en cuenta que muchos son celebridades con agendas muy ocupadas.

La historia de amor de Selena Gómez y Benny Blanco

Selena Gómez y Benny Blanco se conocieron hace más de una década, cuando ella era apenas una adolescente y él ya se destacaba como productor musical. Aunque compartieron etapas profesionales, su vínculo personal no comenzó hasta años después. Fue a fines de 2023 cuando, tras reencontrarse en el estudio para trabajar en nuevos proyectos, la amistad se convirtió en algo más profundo y comenzaron una relación amorosa.

Se conocen hace más de una década, pero su romance comenzó en 2023

Desde que comenzaron a salir, la pareja intentó evitar el foco mediático para proteger su vida personal. Fue recién a finales de 2024 cuando anunciaron oficialmente su compromiso, algo que sorprendió a sus seguidores y los hizo dar un paso importante en su relación. Durante este tiempo, se mostraron apoyándose mutuamente para equilibrar sus exitosas carreras con su vida de pareja y demostraron una complicidad y respeto que los fortalece.

Además de su historia de amor, Selena y Benny colaboraron en varias canciones que reflejan su conexión, entre ellas los temas “I Can’t Get Enough” y “Bad Liar”. Estos proyectos conjuntos no solo fortalecieron su vínculo profesional, sino que también sirvieron para expresar parte de su relación desde la música. Ahora, con la boda prevista para septiembre de 2025, están listos para iniciar una nueva etapa juntos, rodeados de amigos y familiares cercanos.