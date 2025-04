Los detalles de la polémica historia de amor entrecortada de Mónica Gonzaga y Julio Iglesias

La actriz argentina y exvedette Mónica Gonzaga fue invitada al programa La Noche Perfecta (eltrece) que conduce el actor Sebastián Wainraich. Hizo un repaso por su trayectoria en la TV, el cine y las pasarelas, y reveló detalles de su polémica historia de amor con Julio Iglesias.

El conductor y productor fue quien le hizo la pregunta reveladora, aunque advirtió: “Soy un periodista y estoy acá para preguntar”. “Se viene la pregunta... ¡Es fuerte esto!”, adelantó y, finalmente, preguntó: "¿Es verdad que tuviste relaciones con Julio Iglesias en la casa de Frank Sinatra?“.

Ante la consulta, Mónica Gonzaga contestó mientras intentaba no reírse: “Y sí...”. Rápidamente, el público aplaudió de manera ferviente y el conductor cantó: “¡Dale campeón, dale campeón!”. A partir de eso, la modelo contó cómo fue la relación que mantuvo con el cantante en los años 70.

Mónica Gonzaga habló sobre su relación con Julio Iglesias

“Yo no sé quién es la fuente, pero te voy a explicar”, dijo. “Julio Iglesias era uno de los cantantes que más gente metía. Todos iban a vivir a la casa que había sido de Frank Sinatra en el momento en el que trabajaba en Las Vegas. Entonces fuimos ahí”, relató la actriz.

Pero Wainraich la interrumpió. “¿Cuánto tiempo fuiste novia de Julio Iglesias?”, quiso saber. “En varias etapas. A los 16 fui a un concurso y me lo encontré... a los 21 y a los 26″, develó.

Sin embargo, la actriz sorprendió a todos cuando dijo que cambió a “Julio por Cacho Castaña”. En ese momento, Wainraich aprovechó para recordar que en una nota ella había dicho que Cacho era “mejor amante que Julio” y ahí, en vivo, no dudó en reafirmarlo.

Cacho Castaña y Mónica Gonzaga en su juventud facebook.com/jorgefalcontango

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre Julio Iglesias. En 2019 fue invitada al programa Podemos Hablar (Telefe) que conducía Andy Kusnetzoff y detalló cómo fue que lo conoció: “Yo había viajado a un concurso de belleza en Venezuela y empezamos a hablar con él durante una cena, en la que estaba Arnaldo André también. Fuimos a ver un espectáculo suyo y pasó”.

También recordó: “Mientras estaba en Las Vegas fue mi cumpleaños, y ese día lo llamé a Cacho Castaña con quien había salido cuatro años y terminado antes de volver con Julio”. Y continuó: “Mientras hablaba, viene y me saca el teléfono. ‘Cacho, acá está tu mujer, quedate tranquilo que la cuidamos’, le dijo y colgó (...) Esa noche dormí en la cama de Sinatra, pero después volví con Cacho”.

La modelo también se refirió a la diferencia de edad con el cantante en ese momento: “Yo era chiquitita y él estaba en su mejor momento. Hoy, con la conciencia que hay sobre el abuso de menores, Julio estaría en cana, no saldría nunca más”. Es que ella tenía 16 años y él 33.

Y continuó: “Julio no tuvo reparo de mi edad y yo tampoco de que él tenía 33, voy a ser franca”. Y agregó: “Lo viví como algo natural, la pasé bárbaro e hice toda la gira de Venezuela. Nunca me lo pregunté al tema de la edad”.

Sobre el fin del romance con Julio Iglesias, la modelo dijo que uno de los principales motivos por los que decidieron terminar la relación fue porque él quería ser padre. “Julio es un personaje muy loco, él quería tener hijos y mi mamá me decía que no se me ocurriera tener hijos con ese cantante, que me iba a dejar tirada en España”, aseguró.