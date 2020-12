Luis Novaresio recordó la entrevista que le hizo a Cristina Fernández de Kirchner en 2017 Crédito: Telefe

13 de diciembre de 2020 • 14:05

El periodista y conductor Luis Novaresio, invitado a PH: Podemos hablar (Telefe), recordó la entrevista que le hizo a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2017 y detalló los entretelones de la nota.

"Es una nota que gestiona Daniel Hadad. Hacía dos años que Cristina no hablaba con nadie. Se venían las elecciones intermedias, ella se había presentado como senadora y pierde la elección con Esteban Bullrich. Se hacía, no se hacía, y un día me dice Daniel '¿estás seguro que la querés hacer?'. Obvio, el sueño de cualquiera. '¿Estás preparado? Te van a insultar, el 20% por izquierda, el 20% por derecha, laburá para el 60%, te van a masacrar'".

En cuanto a las condiciones que se plantearon previo a la entrevista, Novaresio contó: "Ella puso algunas condiciones, estar solo una hora y yo puse dos condiciones: estar solos en el estudio porque sino iba a ser un lío y en una mesa ancha. Porque dije, esto no es un encuentro de café, es una entrevista y la entrevista es un género".

En ese momento, el programa recordó el final de la entrevista en el que Cristina le contesta el reconocido "vos sabés que sí". "Que tensión, hace mucho no lo veía, me dio tensión por vos hoy", manifestó el conductor Andy Kusnetzoff.

"La volví a ver no hace mucho, pasaron un montón de cosas, cuando termina esa nota ella se para, solo entró el fotógrafo que trajo ella, y el fotógrafo dice '¿puedo hacer una foto?' y yo entiendo que con ella por lo cual me corro y él dice 'no por favor quédese' y ella dice 'no quiere foto conmigo'". Por último, Kusnetzoff le repregunta: "¿Quedaste conforme?". Y Novaresio fue tajante: "Muy, con el paso del tiempo mucho más. Me quedaron 150.000 cosas por preguntarle".