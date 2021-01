Pablo Echarri: "Entre Alberto y Cristina, me quedo con Cristina"

Pablo Echarri y una noche de confesiones en TV

Más allá de algunos móviles de televisión por situaciones puntuales, a Pablo Echarri no le interesa peregrinar por los programas. Sin embargo, cuando se trata de amigos como Jey Mammon, el actor no solo hace acto de presencia sino que también se presta al juego mediático sin despeinarse.

En la entrevista de este miércoles por la noche en Los Mammones, Echarri rompió algunos mitos relacionados con su carrera y, más específicamente, con su vocación de actor: "No sé si llevo conmigo una vocación muy profunda, siento que fui un tipo que llegó en el momento justo en el lugar indicado. Tenía herramientas, pero fue un poco al tun tun. Si hubiese tenido que trabajar mucho para sostener esta carrera no sé si lo habría hecho".

Para fortalecer el concepto, el intérprete dijo que creía que su futuro era como vendedor de ropa: "Hasta que empecé a estudiar teatro creía que mi destino era ser propietario de un local. Llegué a tener uno en Pinamar asociado con el padrino de mi hija".

No solo sucedió, sino que Echarri desarrolló una carrera sostenida que le permitió vivir momentos inolvidables en su vida, como conocer a Diego Maradona, amistad que empezó a los tropezones: "Lo conocí en el departamento de Segurola y Habana. Yo estaba haciendo Los buscas de siempre, y Dalma y Gianinna trabajaban ahí. Claudia venía todo el tiempo, y todos teníamos la ilusión de conocerlo. Un día me llamó y me dijo: 'Venite a casa'. Llegué muy nervioso y mientras lo esperaba en el living lo escucho en la escalera que bajaba, pero tres escalones antes del final se resbaló, y se cayó arriba mío".

Tras relatar esa anécdota, que lo dejó encandilado con el ídolo, dijo: "El amor más profundo que tengo por Diego es por su pensamiento, por lo que expresaba, por la defensa de sus ideales, de sus valores. Por cómo se metía en los quilombos más complicados defendiendo a los más humildes. Eso me seducía y me impactaba profundamente".

Antes de atreverse a un popurrí de clásicos del rock nacional a dúo con el conductor, Pablo Echarri dejó dos definiciones que lo pintaron de cuerpo entero. La primera, en relación a su trabajo: "Los personajes que más me gustan son los más extremos, los más crueles. Los asesinos y los psicópatas son muy divertidos".

La segunda, sobre su pensamiento político. En un ping pong en el que se le preguntó: ¿Alberto Fernández o Cristina Kirchner?, respondió: "Soy kirchnerista. Para mí tanto Néstor como Cristina fueron los que hicieron la verdadera transformación en la Argentina. Hoy la continúa Alberto, y por supuesto estamos todos atrás de él, pero si tengo que elegir entre los dos me quedo con Cristina".

