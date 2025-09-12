Los sentidos mensajes de las hijas de Jorge Lanata en el día en que hubiese cumplido 65 años: “El amor nunca muere”

El lunes 30 de diciembre de 2024 una dura noticia golpeó de lleno al mundo del periodismo: la muerte de Jorge Lanata a los 64 años, tras seis meses y medio internado con un delicado estado de salud. Este viernes 12 de septiembre sus hijas Bárbara y Lola Lanata compartieron emotivos y conmovedores posteos para recordarlo en un día extremadamente difícil y movilizante, puesto que hubiese cumplido 65 años.

Este 12 de septiembre Jorge Lanata hubiese cumplido 65 años (Foto: Instagram @lolitalanata)

A través de su cuenta de Instagram Bárbara Lanata, la hija mayor del periodista fruto de la relación que mantuvo entre 1986 y 1989 con Andrea Rodríguez, replicó un dulce video que publicó la productora Mavi Bourdieu que data del 12 de septiembre de 2022, en el que una pequeña niña llamada Cala saludaba a Jorge Lanata por su cumpleaños; le cantó y le obsequió una torta de juguete. “Feliz cumple JL, te queremos y extrañamos”. Bárbara no solo lo compartió en sus historias de Instagram, sino que además comentó: “Mini Calita y su amor por JL”. Acompañó el texto con el emoji de una carita enamorada y un corazón rojo.

El video que compartió Bárbara Lanata en el día del cumpleaños de Jorge

Por su parte, Lola hizo un posteo en su feed donde además de compartir fotos de ella y su padre, dejó una profunda reflexión. “Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana. Cuando aparecés ahí, siento amor... ¿Serás vos? Tu presencia me rodea, aunque no sé donde encontrarte. Pienso en el día en que volvamos a cruzarnos".

El mensaje que compartió Lola Lanata el día que su padre hubiese cumplido 65 años (Foto: Instagram @lolitalanata)

En la misma línea continuó: “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír... De todos modos, vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”, sentenció. ”Feliz cumple a mi abrazo favorito", comentó la joven la publicación.

Lola Lanata recordó a su padre en el día de su cumpleaños; el periodista murió el 30 de diciembre de 2024, a los 64 años (Foto: Instagram @lolitalanata)

El posteo recibió cientos de comentarios y sus seguidores también saludaron a Lanata en el día que hubiese celebrado sus 65 años. “Nos enteramos de que existía una Lola, por el amor con el que Lanata la refería cada vez que hablaba de ella en el programa o en alguna entrevista. Abrazo y fuerza”; “Tu padre está presente siempre en tu vida y en la de muchos cómo yo”; “Un hermoso ser humano, se lo extraña un montón. Te abrazo fuerte Lolita” y “¡Feliz cumpleaños, Lanata! ¡Te extrañamos tanto!“, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Instagram.

El mensaje de Sara Stewart Brown por los 65 años de Jorge Lanata (Foto: X @Kiwita)

Por otro lado, Sara Stewart Brown, más conocida como Kiwita, pareja del conductor entre 1998 y 2016 y madre de Lola, compartió en X una foto en blanco y negro del periodista y escribió: “Hoy cumple 65 nuestro Lanata infinito. Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón”.

El posteo de Elba Marcovecchio dedicado a Jorge Lanata (Foto: Instagram @elbitamarcovecchio)

Paralelamente, su viuda Elba Marcovecchio publicó en sus historias una foto de ambos y expresó: “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño tanto; nos quedó tanta vida por vivir”. Su publicación estuvo musicalizada con la última canción que escucharon juntos, de David Bell, Berliner Philharmoniker y Herbert von Karajan: “J.S. Bach: Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air ‘on the G String’”