Qué dijeron las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido años

Este 12 de septiembre de 2024, fecha en la que Jorge Lanata hubiese cumplido 65 años, sus hijas compartieron mensajes en redes sociales. Las publicaciones, a ocho meses de su fallecimiento, conmovieron a seguidores y colegas del periodista.

Bárbara y Lola Lanata publicaron emotivos mensajes para recordar a su padre el día que hubiese cumplido 65 años Foto: Prensa Jorge Lanata

¿Cómo recordaron las hijas de Lanata a su padre en su cumpleaños?

Bárbara Lanata, la hija mayor del periodista, replicó un video en su cuenta de Instagram. El video, originalmente publicado por la productora Mavi Bourdieu, mostraba a una niña llamada Cala saludando a Jorge Lanata en su cumpleaños de 2022, cantándole y regalándole una torta de juguete. Bárbara acompañó el video con el mensaje: “Mini Calita y su amor por JL”, junto a un emoji de una carita enamorada y un corazón rojo.

El video que compartió Bárbara Lanata en el día del cumpleaños de Jorge

Por su parte, Lola Lanata realizó un posteo en su feed de Instagram donde compartió varias fotos junto a su padre. En el posteo se lee: “Me despierto y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana. Cuando aparecés ahí, siento amor... ¿Serás vos? Tu presencia me rodea, aunque no sé donde encontrarte. Pienso en el día en que volvamos a cruzarnos“.

Además, Lola expresó: “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír... De todos modos, vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”. Y finalizó con un sentido: “Feliz cumple a mi abrazo favorito”.

El mensaje que compartió Lola Lanata el día que su padre hubiese cumplido 65 años (Foto: Instagram @lolitalanata)

La reacción del público ante las publicaciones

El posteo de Lola recibió una gran cantidad de comentarios de sus seguidores, quienes también se sumaron al homenaje a Lanata. Algunos de los mensajes fueron: “Nos enteramos de que existía una Lola, por el amor con el que Lanata la refería cada vez que hablaba de ella en el programa o en alguna entrevista. Abrazo y fuerza”; “Tu padre está presente siempre en tu vida y en la de muchos cómo yo”; “Un hermoso ser humano, se lo extraña un montón. Te abrazo fuerte Lolita” y “¡Feliz cumpleaños, Lanata! ¡Te extrañamos tanto!”.

Otros mensajes que se sumaron al homenaje a Jorge Lanata en su cumpleaños

Sara Stewart Brown, conocida como Kiwita, quien fue pareja de Lanata entre 1998 y 2016 y madre de Lola, también recordó al periodista en X. Compartió una foto en blanco y negro de él y escribió: “Hoy cumple 65 nuestro Lanata infinito. Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón”.

El mensaje de Sara Stewart Brown, expareja de Jorge Lanata, por los 65 años del periodista (Foto: X @Kiwita)

Elba Marcovecchio, viuda de Lanata, publicó una foto de ambos en sus historias de Instagram y expresó: “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño tanto; nos quedó tanta vida por vivir”. La publicación tuvo la musicalización de la canción “J.S. Bach: Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air ‘on the G String’”, de David Bell, Berliner Philharmoniker y Herbert von Karajan, la última que escucharon juntos.

El posteo de Elba Marcovecchio, el día que Jorge Lanata hubiese cumplido 65 años (Foto: Instagram @elbitamarcovecchio)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.