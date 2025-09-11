Yanina Latorre habló sobre la salud de su mamá: “Le sacaron un tumor maligno del cuero cabelludo ”

Yanina Latorre enfrenta un momento complicado debido a la salud de su madre, Dora Paulina Caamaño. La mujer, de 85 años, fue operada recientemente para extraerle un tumor maligno en el cuero cabelludo, pero el tratamiento aún no llegó a su fin, ya que deberá someterse a nuevas intervenciones en los próximos días. La panelista dio a conocer la situación durante la emisión de LAM (América TV).

Según explicó Yanina, la primera operación, llevada a cabo el miércoles, fue ambulatoria y tuvo como finalidad retirar el tumor principal y limpiar la zona afectada. Sobre eso, la también conductora de SQP (América TV) aseguró que el procedimiento fue exitoso y que su madre pudo regresar a su hogar el mismo día, donde permanece bajo el cuidado de la familia. “Está bien, está en casa”, afirmó, aunque reconoció el desgaste emocional que conlleva acompañar a un ser querido en un momento tan delicado.

La conductora compartió detalles sobre la salud de su madre

Durante su paso por el programa de Ángel de Brito, Yanina sostuvo: “Estoy deseando que todo esto termine, porque es angustiante ver cuando se llevan a tu mamá”. En esa misma línea, también reconoció sentirse agotada y estresada por la situación, aunque resaltó la fortaleza de su madre y el acompañamiento tanto del equipo médico como de la familia.

Qué se sabe sobre el estado de salud de la mamá de Yanina Latorre

Por lo que dio a conocer Latorre, el tumor que afecta a su mamá está vinculado con la exposición solar prolongada a lo largo de su vida. “Mi mamá pasó gran parte de su vida tomando sol y desde hace un tiempo comenzaron a aparecerle lesiones en la piel, incluida una muy grande en el cuero cabelludo”, contó la conductora. Asimismo, destacó que, en generaciones anteriores, era común pasar largas horas al sol sin la protección adecuada, lo que eleva el riesgo de este tipo de enfermedades en la adultez mayor.

La mujer fue operada recientemente para extirpar un tumor maligno en el cuero cabelludo

El tratamiento de Dora continuará más allá de la primera operación, teniendo en cuenta que está prevista una intervención más compleja para el jueves que viene, que incluirá la reconstrucción del cuero cabelludo y la extracción de otras lesiones detectadas en brazos y piernas. Al respecto de esto, Latorre precisó que estas cirugías serán más delicadas y prolongadas, aunque expresó plena confianza en el equipo médico que atiende a su madre.

En este contexto, la conductora resaltó la labor del doctor Abel González, oncólogo y dermatólogo, a quien describió como “un genio en dermatología”. Además, destacó el cuidado y la atención de todo el personal médico, lo que permitió sobrellevar el proceso con mayor tranquilidad.

Como era de esperarse, la delicada noticia familiar no pasó desapercibida, y todos los integrantes de LAM le transmitieron a Yanina sus mejores deseos para que el proceso médico de su madre avance de la mejor manera posible.