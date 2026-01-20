Lowrdez y Lissa de Bandana se reencontraron tras el escándalo: “Nunca agarró un teléfono ni me llamó”

A pocos meses de que Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdes, sufriera el episodio de violencia de género en manos de su expareja, Leandro García Gómez -quien fue procesado con prisión preventiva-, la cantante visitó LAM (América TV) y no solo abrió su corazón sobre el hecho que marcó un antes y un después en su vida, sino que también tuvo una charla con Lissa Vera, de quien se distanció luego de que denunciara a su expareja sin previo aviso.

Lourdes Fernández visitó LAM a tres meses del escándalo (Foto: Captura TV)

A pesar de que el distanciamiento entre ambas fue público, Lowrdez eligió rescatar la esencia de su hermandad: “Nos encontramos en la lucha por el sueño que tuvimos siempre. No solo lo artístico, también en la vida”. Y recordó que su lugar en la banda se lo debe a su compañera: “Lissa es una guerrera. Si no fuese por ella, yo no me hubiese quedado. Yo era la Bandana Robocop”.

Asimismo, Lowrdez aclaró que el conflicto nació de esa diferencia de criterios: “No fue una pelea, fue un desencuentro. Lissa sintió que tenía que actuar por mí de determinada manera. Yo sentí que no, que era mejor el silencio”. Aun así, no evitó señalar una herida que quedó abierta: “Esta mirada siempre la tuve, pero ella nunca agarró un teléfono ni me llamó”.

Lourdes Fernández y Lissa Vera en LAM a tres meses del escándalo (Foto: Captura TV)

Desde el móvil, Lissa reflexionó sobre el motivo que las llevó a reiniciar su relación de amistad: “Nos reencontró el amor, las vivencias. Nos conocemos hace mucho tiempo, nos hemos visto llorar... Ella estuvo con mis hijas y la aman”. Para ella, el vínculo es real y profundo: “Hay mucho cariño, no fue una mentira”.

Ambas coinciden en que la intensidad de lo vivido se resume en una definición poética: “Es amor lo que sangra”. Es esa misma fuerza la que les permite seguir unidas a pesar de las diferencias. “Tuvimos nuestra charla, no estamos de acuerdo; sin embargo, gracias a Dios nos encontramos arriba del escenario”, agregó y con un sentido “Te amo, loquita, te quiero mucho”, Lissa se despidió de su amiga.

Qué dijo Lowrdez sobre el episodio de violencia de género

La situación límite de Lourdes Fernández alcanzó su punto más crítico en octubre de 2025. Tras una alerta denunciada por su propia madre, la policía inició la búsqueda de la cantante en el domicilio de su expareja, Leandro García Gómez. Pese a que el hombre intentó ocultar la situación al asegurar que ya no tenían vínculo y que ella no estaba en su propiedad de Palermo, la presión de la justicia cambió el rumbo de la historia.

Leandro García Gómez, el ex de Lourdes de Bandana detenido Policía de la Ciudad

Gracias a la movilización de la familia y las amigas de la artista, se llevó a cabo un allanamiento que permitió localizarla. Lourdes fue hallada en un estado de salud alarmante, lo que obligó a una internación de urgencia. En aquel momento, la vulnerabilidad y el shock la llevaron a distanciarse de su círculo íntimo, y a manifestar su enojo por lo que consideró una intromisión.

Lourdes había denunciado una situación de violencia de género meses atrás del escándalo (izq.); en una foto con su expareja (der.).

“No es que fuera malo lo que estaban haciendo. Te vas dando cuenta con el tiempo. Empecé a sentir el cariño con el que lo hacían; no era la forma, pero entendí que lo hacían con amor”, aseguró al respecto.

Y completó: “No te das cuenta porque estás enfermo, yo me enfermé... Lo que sucede es que todo se empieza a cerrar, el círculo se empieza a cerrar. Tu trabajo también empezás a dejarlo y comenzás a tener dependencia económica”.